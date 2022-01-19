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電影跟大明星加持，【絕地戰警】威爾史密斯駕駛之Porsche 911 Turbo以143萬美元賣出！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-19 10:55:20

電影與汽車合作往往會有互相加乘效果，尤其日後電影中道具車登上拍賣會更是會賣出高價，2021年11月時【絕地戰警】第一集中，威爾史密斯所駕駛的Porsche 911 Turbo就要進行拍賣，如今日前公布最終以143萬美元成交價賣出。

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電影和汽車組合是很常的合作方式，藉由電影劇情或車款的特性，往往都能帶來互惠抬升的效果，而影迷/車迷更會亟欲收藏電影中所使用的道具車，若道具車加上獨特性登上拍賣會更會以高價賣車，尤其若是大明星開過價格肯定會更高。

2021年11月 2022 Kissimmee Mecum拍賣會就出現一輛911 Turbo，該911 Turbo是當時於美國市場限量推出的350輛的其中一輛，搭載3.6升渦輪增壓水平對臥六缸引擎，擁有355hp最大馬力，累積里程為34,396 英里（約55,355 公里）。

出現在2022 Kissimmee Mecum拍賣會的911 Turbo，是1995年電影【絕地戰警】第一集威爾史密斯駕駛過的道具車。
出現在2022 Kissimmee Mecum拍賣會的911 Turbo，是1995年電影【絕地戰警】第一集威爾史密斯駕駛過的道具車。
該911 Turbo經歷過麥可貝與數次轉手後里程累積為約55,355 公里。
該911 Turbo經歷過麥可貝與數次轉手後里程累積為約55,355 公里。
但最特別的是該911 Turbo是1995年電影【絕地戰警】第一集道具車，而且還是威爾史密斯（Will Smith）在電影中親自駕駛過的車，後來911 Turbo歸導演麥可貝 Michael Bay所有，再幾經轉手最終來到Kissimmee Mecum拍賣會。日前Kissimmee Mecum拍賣會也公布該輛911 Turbo以143萬美元價格售出。

該911 Turbo搭載3.6升渦輪增壓水平對臥六缸引擎，擁有355hp最大馬力。
該911 Turbo搭載3.6升渦輪增壓水平對臥六缸引擎，擁有355hp最大馬力。
最終這輛911 Turbo以143萬美元價格售出。
最終這輛911 Turbo以143萬美元價格售出。
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