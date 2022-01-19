電影跟大明星加持，【絕地戰警】威爾史密斯駕駛之Porsche 911 Turbo以143萬美元賣出！
電影與汽車合作往往會有互相加乘效果，尤其日後電影中道具車登上拍賣會更是會賣出高價，2021年11月時【絕地戰警】第一集中，威爾史密斯所駕駛的Porsche 911 Turbo就要進行拍賣，如今日前公布最終以143萬美元成交價賣出。
Carture 車勢文化
2022-01-19 10:55:20
電影和汽車組合是很常的合作方式，藉由電影劇情或車款的特性，往往都能帶來互惠抬升的效果，而影迷/車迷更會亟欲收藏電影中所使用的道具車，若道具車加上獨特性登上拍賣會更會以高價賣車，尤其若是大明星開過價格肯定會更高。
2021年11月 2022 Kissimmee Mecum拍賣會就出現一輛911 Turbo，該911 Turbo是當時於美國市場限量推出的350輛的其中一輛，搭載3.6升渦輪增壓水平對臥六缸引擎，擁有355hp最大馬力，累積里程為34,396 英里（約55,355 公里）。
但最特別的是該911 Turbo是1995年電影【絕地戰警】第一集道具車，而且還是威爾史密斯（Will Smith）在電影中親自駕駛過的車，後來911 Turbo歸導演麥可貝 Michael Bay所有，再幾經轉手最終來到Kissimmee Mecum拍賣會。日前Kissimmee Mecum拍賣會也公布該輛911 Turbo以143萬美元價格售出。