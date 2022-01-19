新台幣 1,020 萬元起　Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design 正式

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911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款是以 911 Targa 4 GTS 為基礎打造，外觀與內裝均以黑色來呼應 Ferdinand Alexander Porsche教授 (F.A. Porsche) 在 1972 年設計的經典錶款 Chronograph I，座椅中央經典格紋 Sport-Tex 材質，跑車計時套件換上紅色秒針 Porsche Design Subsecond 碼錶，門檻、座艙飾板與頭枕均加入 50 Porsche Design 字樣，車主還可選購全新特別版 Chronograph I 腕錶，其編號與輪形上的擺陀設計均展現與紀念車款間的關連。
而同步亮相的 1972 年式 911 S 2.4 Targa，與 Porsche Design 成立的時間同年，此車原先為 911 T 2.4 Targa，因缺少部分零件而車況不佳，Porsche Classic 團隊將引擎與底盤升級為當年頂級 S 車型的規格，引擎排氣量為 2,341cc，搭配機械燃油噴射技術，於 6,500rpm 時可輸出 190ps 最大馬力，車色選用黑色向 Ferdinand Alexander Porsche 致敬，Targa 專屬的鋁合金固定式防滾桿選用消光鉑銀色 (Satin Platinum)，車側加入鉑銀色高亮澤側條紋與鉑銀色 Porsche Design 字樣，車尾進氣隔柵也配置 50 Porsche Design 徽飾，搭配 F.A. Porsche 的簽名。
除了推出限量紀念車款外，Porsche 即日起至今年 7/11 為止在德國 Porsche Museum 舉辦特展來歡慶 Porsche Design 成立 50 週年，內容包括F.A. Porsche 的生命歷程，呈現其設計理念及其創作影響，橫跨 50 年的歷史足跡、各式產品均將陳列於特展中，另外以會展出兩個版本的 Chronograph I 腕錶，以及 P8478 飛行員太陽眼鏡、配備碼錶的 Monobloc Actuator 計時系列，P3613 菸斗及 P9521 手機，而 F.A. Porsche 個人收藏的 993 Speedster、F.A. Porsche 視為傑作的 904 車款、由 Porsche Classic 修復完成的 911 S 2.4 Targa 及本次推出的 911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款也都會在博物館內展出。
Porsche Design 為 F.A. Porsche 與弟弟 Hans-Peter 於 1972 年時共同創立，冀望將 Porsche 精神落實在汽車產品之外，設計範圍涵蓋手錶、太陽眼鏡、行李箱和皮製精品，也與許多企業合作進行消費性產品、家用電器和工業產品的設計。