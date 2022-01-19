全球銷量超過 252 萬輛　BMW 集團創下歷史銷售紀錄新高

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BMW 在 2021 年全球市場共銷售出 2,521,525 輛，成長率達到 8.4%，成為全球豪華品牌銷售冠軍。其中 BMW 品牌銷量創下 2,213,795 輛，達成歷史新高，同時純電車款銷量也成長一倍多售出超過 10 萬輛。根據原廠公布的數據顯示，2021 年雖然受到疫情壟罩、晶片短缺等不穩定因素，但 BMW 集團仍繳出優秀的成長表現。在四輪乘用車市場方面，分別以 BMW、Mini、Rolls-Royce 做為市場中的銷售主力，BMW 品牌在 2021 全年共繳出 2,213,795 輛 (+9.1%)，Mini 品牌則為 302,144 輛 (+3.3%)，而 Rolls-Royce 品牌全球銷量為 5,586 輛 (+48.7%)，更是創廠 117 年來的新高。另外兩輪 BMW Motorrad 繳出 194,261 輛 (+14.8%) 的表現，是 BMW 摩托車在二輪市場有史以來最好的一年。
Mini 品牌 2021 年度銷量為 302,144 輛 (+3.3%)，當中共售出 34,851 輛 Mini Cooper SE 電動車。
Rolls-Royce 品牌在 2021 年創下有史以來最高 5,586 輛 (+48.7%) 的紀錄，其中以 Ghost 和 Cullinan 最受歡迎。在子品牌銷售方面，BMW M GmbH 高性能車款總計創下 163,542 輛 (+13.4%)，同樣是歷史新高，其中新款 BMW M3 和 BMW M4 表現突出，當然 4 系列 Coupé 和 BMW X5 M 和 BMW X6 M、X3 M40i 和 X7 M50i 等運動型休旅車的銷量也相當受到歡迎。而在 2022 年，則將會著重 BMW iX M60 和 BMW i4 M50 純電車款。
BMW M GmbH 高性能車款創下歷史新高的 163,542 輛 (+13.4%) 紀錄，其中新款 BMW M3 和 BMW M4 表現突出。至於電能化車款部分，BMW 指出 2021 年度包含 PHEV、BEV 車款共繳出 328,316 輛 (+70.4%) 的成績單，其中在歐洲市場佔了 225,415 輛，而 BEV 純電車就有 103,855 輛，擁有 133%的成長佳績。2021 年 BMW 共銷售出 37,939 輛 BMW iX3，占了 X3 車系全球銷量的十分之一，Mini 則銷售 34,851 輛 Mini Cooper SE，成長幅度為 98.2%，也意味著全球十分之一的 Mini 車主選擇了電動化車款。另外已經問世 9 年的 BMW i3，共銷售出 28,216 輛，銷量較前一年成長 5.4%。去年底 BMW 陸續發表 iX 與 i4，而這兩款電動車將成為 2022 年的主力產品，未來 BMW 還將會推出純電的 7 Series 與 5 Series、X1，以及 Mini Countryman 純電後繼車款、Rolls-Royce Spectre 等純電車款都會陸續加入。
2021 年 BMW 共銷售出 37,939 輛 BMW iX3，占了 X3 車系全球銷量的十分之一。區域市場方面，BMW 和 Mini 品牌在中國大陸市場共銷售 846,237 輛，成長幅度達到 8.9%，其中新能源車款成長率達 69.6%，BMW iX3 就賣出了超過 21,000 輛。另外 BMW 第 5 大的韓國市場也成長 11.0%，售出 77,592 輛。而台灣市場方面則售出 18,490 輛，成長幅度約 1%。
在美國，BMW 品牌總計售出 336,644 輛，成長幅度為 20.8%，其中 X 休旅車款占總銷量的 60%，Mini 品牌的銷量為 29,930 輛，比上一年增長 6.4%。
Rolls-Royce 將轉型純電品牌，首款電動量產車 Spectre 已經預告即將登場。在歐洲市場方面，上述兩個品牌的總銷量達到 948,087 輛 (+3.9%)，於荷蘭市場也創下歷史新高，BMW iX3 甚至成為當地最暢銷的電動車款，總計有 2,733 輛。而 BMW 2021 年在德國雖然僅繳出 267,917 輛、衰退 6.8% 的表現，不過卻售出 27,248 輛 BEV 純電車款以及 43,842 輛 PHEV 插電式油電車款，意味著有約 25% 的車主選擇電動化的綠能車款。
BMW AG 客戶、品牌與銷量管理負責人 Pieter Nota 表示，預期 2022 年銷量將持續成長，並且將會提高電動車輛的販售目標，同時持續進行 BEV 電動車產品線的擴張，滿足電能化趨勢的需求。