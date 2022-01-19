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一名82歲伯伯，入手術後便轉入加護病房照護，因術後照顧繁複需使用7項靜脈輸注藥品，過去還未有系統協助下，得由護理師詢問藥師，再由藥師從網路藥品資料庫或書籍中查詢藥品之間相容性相關資料，一往一來得耗費不少時間，如今藉由靜脈輸注藥品管路相容性評估系統，不僅幾秒內就可精準建議7項藥品分配於2條靜脈輸注管路，病患也能獲得更即時安全的輸注治療。
查詢後給予彩色矩陣圖 方便醫療人員快速辨識
臺中榮民總醫院藥學部指出，靜脈輸注藥品管路相容性評估系統在查詢後能立即給予彩色矩陣圖呈現，讓醫療人員快速辨識病人目前用藥相容性資訊，系統也提供靜脈輸注藥品多管路分流建議，強化共用管路多種藥物輸注安全，透過確保確保共用管路靜脈輸注給藥的正確性與即時性，保障病患用藥安元，未來也將持續擴增藥物相容性資料庫，應用於一般病房。
電子紙標籤藥盒管理系統 兼顧隱私又減省人力
此外，臺中榮總也開發「電子紙標籤藥盒管理系統」，結合電子紙標籤、單一劑量藥盒、物聯網通訊技術及資訊管理系統等元素自動更新藥盒標示，不僅能兼顧病患隱私性，呈現個別化特殊藥品標示，也能自動產生QR code，可與臨床結合應用，並節省調劑藥師人力。
中榮結合創新科技展現創意 提升醫療照護品質
另外院內也開發初「智慧化即時用藥管理系統」，以大幅減少藥品傳送時間，提升病人給藥即時性，透過資訊科技、跨領域整合與創新服務模式，台中榮總展現藥智能，完整打造以病人為中心優質、高效率、高品質的智慧化住院藥事服務，並將智慧化節省的時間讓醫療人員作更優質的病人照護，讓病人用藥更安心。
資料來源：健康醫療網 提升病人用藥安全 臺中榮總發揮「藥」能
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