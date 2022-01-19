COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新能源補充方案、跨越車輛級距與品牌　寧德時代發表 Evogo 換電品牌

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-19 15:25:40

中國大陸電池大廠寧德時代旗下子公司時代電服日前以線上方式發表換電服務品牌 EVOGO 以及組合換電整體解決方案，時代電服總經理陳偉峰表示，單塊電池可以提供 200 公里左右的續航里程，並可以適用全球 80% 已經上市以及未來 3 年要上市的純電平台開發的車型，將在 10 個城市首批啟動 EVOGO 換電服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對新能源車輛即將進入到爆發式的成長階段，時代電服推出的 EVOGO 換電服務採取車電分離的概念模式，透過“換電塊、快換站、APP”三種產品組合而成。其中電池以巧克力塊為概念開發，具有小而高效、自由組合、極簡設計三大特點，每顆電池重量能量密度超過 160Wh/kg，體積能量密度超過 325Wh/L，最多可以提供 200 公里左右的續航里程。

電池以巧克力塊為概念開發，每顆電池重量能量密度超過 160Wh/kg，體積能量密度超過 325Wh/L，最多可以提供 200 公里左右的續航里程。
快換站即國內消費者熟悉稱的換電站，具有佔地小、流通快、容量大、全天候四大特點，每一個標準站提供三個停車位，單個電塊換電約 1 分鐘，站內可存儲 48 個電池，確保用戶時時都有滿電的電池可以更換，無需長時間等待。另外，換電站也可依據不同地區的氣候環境條件來客製化打造。

快換站即國內消費者熟悉稱的換電站，每一個標準站提供三個停車位，單個電塊換電約 1 分鐘，站內可存儲 48 個電池。
最後 APP 服務則是整合電池、換電站的換電資訊，除了可以利用手機查詢電池電量與換電站位置之外，亦可透過 App 操作換電站內的功能，自動將車輛電池拆卸，並換上充滿電的電池。

綜合來看，EVOGO 換電服務似乎可以實現一電多車的場景，電池可以適用於不同尺碼與形式的車型，替不同品牌、不同車身大小的車款服務。簡單來說，消費者可以按自身需求租用一到三塊電池，就能解決傳統換電模式因為電池規格非統一標準帶來的難題。此外，寧德時代也將推出一汽奔騰 NAT 組合換電版，來推廣電動車全新的換電服務生態。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀