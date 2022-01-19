新能源補充方案、跨越車輛級距與品牌　寧德時代發表 Evogo 換電品牌

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面對新能源車輛即將進入到爆發式的成長階段，時代電服推出的 EVOGO 換電服務採取車電分離的概念模式，透過“換電塊、快換站、APP”三種產品組合而成。其中電池以巧克力塊為概念開發，具有小而高效、自由組合、極簡設計三大特點，每顆電池重量能量密度超過 160Wh/kg，體積能量密度超過 325Wh/L，最多可以提供 200 公里左右的續航里程。
快換站即國內消費者熟悉稱的換電站，具有佔地小、流通快、容量大、全天候四大特點，每一個標準站提供三個停車位，單個電塊換電約 1 分鐘，站內可存儲 48 個電池，確保用戶時時都有滿電的電池可以更換，無需長時間等待。另外，換電站也可依據不同地區的氣候環境條件來客製化打造。
電池以巧克力塊為概念開發，每顆電池重量能量密度超過 160Wh/kg，體積能量密度超過 325Wh/L，最多可以提供 200 公里左右的續航里程。
最後 APP 服務則是整合電池、換電站的換電資訊，除了可以利用手機查詢電池電量與換電站位置之外，亦可透過 App 操作換電站內的功能，自動將車輛電池拆卸，並換上充滿電的電池。
快換站即國內消費者熟悉稱的換電站，每一個標準站提供三個停車位，單個電塊換電約 1 分鐘，站內可存儲 48 個電池。
綜合來看，EVOGO 換電服務似乎可以實現一電多車的場景，電池可以適用於不同尺碼與形式的車型，替不同品牌、不同車身大小的車款服務。簡單來說，消費者可以按自身需求租用一到三塊電池，就能解決傳統換電模式因為電池規格非統一標準帶來的難題。此外，寧德時代也將推出一汽奔騰 NAT 組合換電版，來推廣電動車全新的換電服務生態。