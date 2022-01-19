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國產疫苗好消息頻傳　「這問題」需被重視

國產疫苗好消息頻傳　「這問題」需被重視
國產疫苗好消息頻傳　「這問題」需被重視

健康醫療網

2022-01-19 15:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】新冠肺炎可說是歷史有記載以來，流行範圍最廣、蔓延速度最快之傳染病。從首次被發現至今不過兩年，全球已超過三億人受感染，造成500多萬人死亡，同時也讓曾染疫的患者留下不等程度之後遺症。因應快速崛起的新冠肺炎疫情，全世界各領域專家以史無前例的速度投入疫苗與藥物開發，短短幾個月內即研發出新冠疫苗，2021年初還造成一波各國疫苗搶購潮。但台灣疫苗推動協會理事長黃玉成指出，國家與國家之間疫苗普及率與普及速度相差甚鉅，高收入國家在推行施打第三劑，甚至第四劑的同時，部分低收入國家疫苗施打率仍不達10%。

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次單位蛋白疫苗　研發慢但副作用低

雖現已有不少國際藥廠投入疫苗研發，但面對持續在變異的新冠病毒株，未來是否會再度面臨疫苗數量短縮的狀況，誰也說不準，台灣各界仍需積極扶植國內自製疫苗，已備不時之需，在情況允許之下也能力拚疫苗外銷，於國際間展現醫療軟實力。

為何台灣醫療水準位於國際前段班，但疫苗研發速度不及歐美國家？黃玉成理事長說明，台灣國產疫苗現有三家廠商（國光生技、高端疫苗、聯亞生技）投入開發，三家廠商設計之疫苗皆選用「不活化次單元蛋白質」，研發速度本來就較慢，不像病毒載體、mRNA疫苗可以在兩三週內做出來，但次單位蛋白疫苗優勢在於安全性高、副作用低，相信能對控制國內甚至全球疫情有所助益。

人數、經費、時間等因素考量　免疫橋接是未來趨勢

台灣國產疫苗現況，目前三家都完成第一期臨床試驗，但僅有高端通過第二期臨床試驗審查，並取得緊急授權使用EUA。黃玉成理事長表示，雖三家本土廠商皆研發次單位蛋白疫苗，但抗原設計及蛋白質片段大小不盡相同，因此試驗結果也相異。

黃玉成理事長補充，台灣人口不及國際大國，防疫表現又相較為佳，如要進行傳統三期大型試驗，至少需每天有500名以上確診者並且維持六個月，受試者數量才算足夠。另外，在已有安全、有效的新冠疫苗狀況下，尤其疫情緊繃時期，於三期臨床試驗中要求受試者注射安慰劑，讓其暴露在感染風險中，有違背醫學倫理之虞，不大可能都要制式執行傳統三期臨床試驗。

因此，「免疫橋接」（immunobridging）在實驗室中以已有疫苗的中和抗體量作為指標，於試驗中做對照、比較，在突變速度如此快速的新冠疫情之中，能協助加快完成試驗並取得緊急使用授權。雖目前各界對免疫橋接安全性仍疑信參半，黃玉成理事長表示，國際間已越來越多國家使用免疫橋接方式來開發疫苗，如日本、南韓，相信也是未來疫苗發展趨勢。

需更多關注及經費支援　讓台灣疫苗水準躍升國際

去（2021）年，世界衛生組織WHO宣布，將國產高端疫苗納入「團體試驗疫苗」（Solidarity Trial Vaccines）計畫，以跨國、隨機的大規模臨床試驗平台，來評估有高度發展性的新候選疫苗；高端疫苗近來也獲流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations , CEPI）補助230萬美金，進行第三劑追加劑混打試驗。

近來國產疫苗在國際大放光彩，但黃玉成理事長說，與美國補助該國國內疫苗開發近19億美金相比，台灣補助一期臨床試驗一億台幣；二期臨床試驗三億。不僅是新冠肺炎疫苗，對於其他疫苗開發，政府提供的經費及資源實在是相當有限。黃玉成理事長呼籲，疫苗是國人健康基礎保障，希望民眾、政府相關單位能更加關注疫苗經費議題。

▲台灣疫苗推動協會黃玉成理事長



資料來源：健康醫療網 國產疫苗好消息頻傳　「這問題」需被重視

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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