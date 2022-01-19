我是廣告 請繼續往下閱讀
雖現已有不少國際藥廠投入疫苗研發，但面對持續在變異的新冠病毒株，未來是否會再度面臨疫苗數量短縮的狀況，誰也說不準，台灣各界仍需積極扶植國內自製疫苗，已備不時之需，在情況允許之下也能力拚疫苗外銷，於國際間展現醫療軟實力。
為何台灣醫療水準位於國際前段班，但疫苗研發速度不及歐美國家？黃玉成理事長說明，台灣國產疫苗現有三家廠商（國光生技、高端疫苗、聯亞生技）投入開發，三家廠商設計之疫苗皆選用「不活化次單元蛋白質」，研發速度本來就較慢，不像病毒載體、mRNA疫苗可以在兩三週內做出來，但次單位蛋白疫苗優勢在於安全性高、副作用低，相信能對控制國內甚至全球疫情有所助益。
人數、經費、時間等因素考量 免疫橋接是未來趨勢
台灣國產疫苗現況，目前三家都完成第一期臨床試驗，但僅有高端通過第二期臨床試驗審查，並取得緊急授權使用EUA。黃玉成理事長表示，雖三家本土廠商皆研發次單位蛋白疫苗，但抗原設計及蛋白質片段大小不盡相同，因此試驗結果也相異。
黃玉成理事長補充，台灣人口不及國際大國，防疫表現又相較為佳，如要進行傳統三期大型試驗，至少需每天有500名以上確診者並且維持六個月，受試者數量才算足夠。另外，在已有安全、有效的新冠疫苗狀況下，尤其疫情緊繃時期，於三期臨床試驗中要求受試者注射安慰劑，讓其暴露在感染風險中，有違背醫學倫理之虞，不大可能都要制式執行傳統三期臨床試驗。
因此，「免疫橋接」（immunobridging）在實驗室中以已有疫苗的中和抗體量作為指標，於試驗中做對照、比較，在突變速度如此快速的新冠疫情之中，能協助加快完成試驗並取得緊急使用授權。雖目前各界對免疫橋接安全性仍疑信參半，黃玉成理事長表示，國際間已越來越多國家使用免疫橋接方式來開發疫苗，如日本、南韓，相信也是未來疫苗發展趨勢。
需更多關注及經費支援 讓台灣疫苗水準躍升國際
去（2021）年，世界衛生組織WHO宣布，將國產高端疫苗納入「團體試驗疫苗」（Solidarity Trial Vaccines）計畫，以跨國、隨機的大規模臨床試驗平台，來評估有高度發展性的新候選疫苗；高端疫苗近來也獲流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations , CEPI）補助230萬美金，進行第三劑追加劑混打試驗。
近來國產疫苗在國際大放光彩，但黃玉成理事長說，與美國補助該國國內疫苗開發近19億美金相比，台灣補助一期臨床試驗一億台幣；二期臨床試驗三億。不僅是新冠肺炎疫苗，對於其他疫苗開發，政府提供的經費及資源實在是相當有限。黃玉成理事長呼籲，疫苗是國人健康基礎保障，希望民眾、政府相關單位能更加關注疫苗經費議題。
▲台灣疫苗推動協會黃玉成理事長
資料來源：健康醫療網 國產疫苗好消息頻傳 「這問題」需被重視
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊