Mercedes-Benz EQS 450+ 續航里程達 857 公里！　經濟部能源局 2021 年 12 月電動車能源

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在電動小客車部分，可見到目前已上市或接單中的 Audi e-tron 車系、Fiat 500e、Hyundai Kona Electric、Jaguar I-Pace、Lexus UX 300e、Mercedes-Benz EQC、Nissan Leaf、Porsche Taycan 車系及 Tesla Model 3 車系現蹤，而尚未上市的 Mercedes-Benz EQS 以 450+ 車型創下 857 公里的續航里程表現。
在經濟部能源局的測試當中，是以歐盟 ECE R101 及其後續修正指令之測試方法執行 (NEDC 行車型態)，除了公布個別車型的續航里程之外，也公布個別車型的能效測試值，單位為每度電行駛之公里數，數字越高者越佳，目前以 Hyundai Kona Electric 車系擁有最高的能效數值。
隨著效法 CAFE 規範來修正的《車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法》將在明年實施，各品牌為了改善平均油耗與排放數字，加快了電動化車款的引進速度，對於消費者來說增加了更豐富的選擇，7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤經濟部能源局每月公布的電動車能源效率數據，帶來更進一步的報導。