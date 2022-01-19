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本土案例中 仍以西提群聚案最多
指揮官陳時中表示，「本土10例當中，以西堤餐廳用餐或衍伸出來的個案為最多，其中有7例。」首先是案18120，於1/7用餐，當天一家7口一起用餐，如今全家陸陸續續已6人確診；另一確診個案18083於1/9與案17983（1/17確診）一同用餐進而染疫。」
另5例本土個案，由西堤群聚案延伸出來，陳時中表示，其中案18053就讀華盛頓幼兒園，1/9於餐廳用餐後，上學時接續傳染2位同班同學，而其中1位同學（案18114）的3位家人（案18115-案18117）也都相繼確診。
大湳市場工作人員確診 陳時中：與目前桃園群聚案無關
昨日新增的新竹市一家四口確診，目前來源尚不清楚，其中案18082，曾於1月11日和主管夫婦一起用餐後也染疫，初步研判是用餐時相互傳染，但陳時中說，「整條感染路線還不清楚，不過經過疫調比對後，目前此案可能有的線索是案18082，曾在1/9時與聯邦銀行相關確診者的足跡有所重疊，但還不能確定，須更深入了解。」另外，今日新增的案18119，在初步了解情況下，是在桃園大湳市場工作人員，陳時中表示，目前認為與西堤、歌友會或機場沒有關聯性，該案會被發現是因前往醫院陪病時被採檢出來的。
亞東護理師基因定序出爐 排除本土群聚關聯性
於1/17確診的案17967（亞東醫院護理師），陳時中表示，全院已進行相關檢驗，目前沒有新增確診案例，但是案17967的小孩確診（案18081），目前相關疫調持續進行中，另外，這名護理師的基因定序和本土Omicron個案的序列都不同，因此可以排除本土群聚的關聯性。
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為16例男性、24例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（10例)）、菲律賓（6例）、阿拉伯聯合大公國（3例）、法國、西班牙及澳大利亞（各2例）、柬埔寨、韓國、英國、厄瓜多及印度（各1例）移入；另14例調查中。
圖片皆由中央流行疫情指揮中心提供。
資料來源：健康醫療網 疫情擴大！桃園大湳市場增1位確診者 感染源不明
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