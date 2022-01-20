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沾美西餐廳座落於仁愛路四段上，悄悄地隱身在亞洲仁愛大廈的地下一樓，一不小心很可能就會錯過，所以建議大家要在地圖上搜尋「Jimmy’s Kitchen」。當你踏進餐廳，踩著年代感十足的地毯，置身於柔和溫暖的燈光，服務人員會親切地向前詢問訂位資訊，接著引導你入內，並且立刻為你拉開座椅，就像電影會看到那樣，協助客人入座呢！
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而沾美西餐廳主要分為午餐和晚餐兩種時段，午餐時段為 11:30～15:00 之間，期間供應歐式自助餐，價格為920 元（另 +10%服務費）。午餐提供基本的沙拉、水果、飲品和湯品之外，還有鵝肝醬餅乾、焗烤淡菜、鮮蝦、鮑魚片、醉雞、生菜蝦鬆、生魚片、握壽司、蒲燒鰻魚、煙燻鮭魚、火腿片、肉凍冷盤、厚切火腿、炒飯、避風塘炒蟹、德國豬腳等等，還會有師傅現切牛排跟羊排，品項可說是應有盡有，令人食指大動呀！
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除此之外，還有布朗尼、起司蛋糕、檸檬蛋糕、烤布蕾、茶凍、奶酪等甜點，能夠滿足你的另一個胃。
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至於到了晚餐的時段，店家則是供應正式西餐，套餐內容有手工麵包、湯品、主菜和餐後飲料，且搭配簡單的自助式沙拉吧（有甜點和水果），讓你在如此有氣氛的環境下，也能享受到豐盛佳餚！特別的是，當你入座時，服務人員就會馬上備好剛烤好的麵包和無酒精雞尾酒，他們家的烤麵包外皮酥脆，內在軟嫩，抹上鹹味奶油堪稱一絕喔！
圖／Summer Wu
晚餐時段最重要的主菜，盛裝方式可以選擇鐵盤和瓷盤兩種，菜色則大致可分成牛排類和海鮮類，店家表示最推薦的是「鮮鴨肝紐西蘭牛排」，因為主廚將鴨肝的表層處理的相當酥脆，入口可以同時感受到濃郁和細緻的口感。
圖／Summer Wu
而飽滿多汁的鴨肝，與還帶著炭烤香氣的紐西蘭牛排一同享用，就是最讚的吃法啦！對了，沾美西的醬汁可以選擇蘑菇或黑胡椒醬，當然也可以兩種各半，而若是比較喜歡吃出食材原味的人，直接沾點鹽巴也很不錯。
圖／Summer Wu
事實上，越來越多人會選擇到沾美西餐廳度過重要紀念日，不僅是因為燈光美、氣氛佳，晚上有現場鋼琴演奏，更是因為如果提前說明有生日壽星的話，店家還會事先準備好超有誠意的鮮奶油蛋糕，看準時機到壽星那一桌，一邊唱著生日快樂歌，一邊獻上蛋糕作為祝福，令人留下難忘的回憶。
圖／Summer Wu
寫到這邊，倒是明白在東區面臨倒店潮之際，沾美西仍屹立不搖的原因，其實不單是因為美味料理和好氣氛，也因為讓客人有賓至如歸的用餐體驗，所以每天都是高朋滿座吧！
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地址：台北市大安區仁愛路四段77號B1
電話：02-2711-7750；02-2711-3793
官網：沾美西餐廳
原文出處 : ReadyGo 享受最老派的浪漫！台北老牌西餐廳「沾美西餐廳」帶給你超越水準的約會體驗
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