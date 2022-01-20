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穿過山、迎向海，面向太平洋的廣闊無邊際，看著日出緩緩地從海平面升起的希望感，在海的懷抱裡聽潮汐來回的浪潮聲，或在蘭陽烏石港海景酒店裡躺在床上迎接日出。而在宜蘭傳統藝術園區的年味氣氛中，鑽入能試寫毛筆的LSY林三益裡，試著拿起好久沒碰觸的毛筆讓大人小孩都重溫揮毫的觸感。
在傳統年節氛圍中感受濃濃年味
若要十足享受傳統中式年味，宜蘭傳藝園區是最能直接感受的地點，走入文昌街裡，墜入老台灣傳統聚落的氛圍中，感動於依據新竹湖口、三峽、鹿港、臺北大稻埕等各地街屋特色設計而成的時代風情內。
而嶄新一年的揮毫就該從擁有一隻自己的毛筆開始，「LSY林三益宜蘭傳藝門市」是該品牌首次在台北之外開展的門市，1917年創立至今的品牌，自詡為「毛料」的專家，從毛筆至刷具堆疊出品牌深厚底蘊，將毛料之於生活感之處發揮到極致，把彩妝刷具與毛筆都視為一種美的載體，讓美感持續延續。而大人小孩都喜歡體驗的，除了在店內以水試寫練習毛筆之外，更愛拿著超大毛筆在園區的地板上，沾水揮灑，透過專業人員的指導與文化傳遞，在點、橫、撇、捺等寫法中，喚回對書寫文化的記憶。
在海的擁抱中迎向曙光與藝術
夜晚就入住2021年開幕的「蘭陽烏石港海景酒店」，在烏石港居高臨下的優越地理條件下，能在房間裡直接迎向嶄新一年的曙光日出，面對東方、直接能眺望龜山島的優勢，即使清晨冷颼颼不想出去，也能賴在床上或沙發上直接欣賞朝日曙光。
景點資訊
宜蘭傳藝園區
地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號
電話：0800-020-011
時間：09:00-18:00
門票：普通票150元
網址：http://www.px-sunmake.org.tw/index/index.html
活動：「虎虎生風迎新春」即日起至2/13
一.虎哩看熱鬧：1/1-5西廂記選折、1/16-30北管小品「八珍湯」、2/1-28唐美雲歌仔戲團經典折子戲匯演、2/1-3台灣威武五家龍獅總會迎新春、2/1-5唐美雲歌仔戲團葉秀「慈降太平」等。
二.舒虎過好年：2/1-2宜蘭縣民回娘家、2/1-6新春市集、2/4-5傳藝跋杯大賽、2/12-13祈金龜慶元宵
蘭陽烏石港海景酒店
地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號
電話：03-977-1111
網址：www.lanyangseaview-hotel.com/
方案：虎虎生風春節住宿1泊1食7,200元起，蘭陽冬日平日住宿1泊1食3,999元起，蘭陽經典烤鴨1鴨5吃2,388元（另加1成）
這篇文章 宜蘭景點｜在傳藝揮毫迎新年 入住新開幕酒店躺著看龜山朝日品櫻桃鴨 最早出現於 行遍天下旅遊網