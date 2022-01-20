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花蓮慈濟醫院婦產部李佩蓁醫師表示，子宮肌瘤、卵巢瘤同時發生，其實不常見，與陳小姐討論與評估治療方式時，因陳小姐之後無生育計畫，選擇以單孔腹腔鏡微創手術，從肚臍處開一個約兩公分的小孔，搭配組織袋以避免卵巢及子宮等組織在移除過程掉到腹腔；手術不到一小時就完成右側卵巢瘤摘除及子宮次全切除，並保留她的子宮頸及左邊的卵巢。
李佩蓁醫師說，相較於傳統剖腹手術，單孔腹腔鏡微創手術不僅傷口小，約兩公分左右；出血少、復原快、住院天數少、術後當天就可下床走路外，也能減少傷口裂開及疝氣的發生。
子宮肌瘤多數無症狀 出現經血多、經痛需治療
李佩蓁醫師說明，一般卵巢畸胎瘤都是沒有症狀，不會痛也沒有感覺，一旦腫瘤長到超過五公分，因重量不均勻就有較高的機率因為運動或姿勢改變而扭轉，導致月經異常或卵巢缺血引起下腹痛或劇烈腹痛，這時就需以手術來切除腫瘤。
此外，李珮蓁醫師提及，30到50歲的女性，約四成到五成都有子宮肌瘤，大部分的人都沒有症狀，若是出現經血多、經痛、慢性不孕或是壓迫症狀造成頻尿或排便異常，就需要就醫治療。
定期檢查 把握治療黃金期
另外，已檢查出患有子宮肌瘤的病友，因為在未停經之前，肌瘤每年都有可能會慢慢的長大，所以建議病友每年定期回診做超音波追蹤檢查；超音波檢查也能快速的幫病人做出初步的子宮或是卵巢異常的診斷，及早找出病灶，不僅可以把握黃金治療時期，治療後也往往有良好的結果。
資料來源：健康醫療網 子宮肌瘤合併卵巢瘤 「單孔腹腔鏡微創手術」解困擾
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