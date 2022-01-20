COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

子宮肌瘤合併卵巢瘤　「單孔腹腔鏡微創手術」解困擾

子宮肌瘤合併卵巢瘤　「單孔腹腔鏡微創手術」解困擾
子宮肌瘤合併卵巢瘤　「單孔腹腔鏡微創手術」解困擾

健康醫療網

2022-01-20 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】51歲的陳小姐「以為只是經痛沒什麼，但到後來連平常時肚子都會悶悶痛痛」，在健康檢查中發現原來是子宮肌瘤再度復發，卵巢右側還有十公分大的卵巢瘤，於是就醫。經單孔腹腔鏡微創手術移除卵巢腫瘤，並進行保留子宮頸的子宮次全切除手術後，已成功解決困擾陳小姐已久的腹痛、經期異常等問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
單孔腹腔鏡微創手術　傷口小、恢復快

花蓮慈濟醫院婦產部李佩蓁醫師表示，子宮肌瘤、卵巢瘤同時發生，其實不常見，與陳小姐討論與評估治療方式時，因陳小姐之後無生育計畫，選擇以單孔腹腔鏡微創手術，從肚臍處開一個約兩公分的小孔，搭配組織袋以避免卵巢及子宮等組織在移除過程掉到腹腔；手術不到一小時就完成右側卵巢瘤摘除及子宮次全切除，並保留她的子宮頸及左邊的卵巢。

李佩蓁醫師說，相較於傳統剖腹手術，單孔腹腔鏡微創手術不僅傷口小，約兩公分左右；出血少、復原快、住院天數少、術後當天就可下床走路外，也能減少傷口裂開及疝氣的發生。

子宮肌瘤多數無症狀　出現經血多、經痛需治療

李佩蓁醫師說明，一般卵巢畸胎瘤都是沒有症狀，不會痛也沒有感覺，一旦腫瘤長到超過五公分，因重量不均勻就有較高的機率因為運動或姿勢改變而扭轉，導致月經異常或卵巢缺血引起下腹痛或劇烈腹痛，這時就需以手術來切除腫瘤。

此外，李珮蓁醫師提及，30到50歲的女性，約四成到五成都有子宮肌瘤，大部分的人都沒有症狀，若是出現經血多、經痛、慢性不孕或是壓迫症狀造成頻尿或排便異常，就需要就醫治療。

定期檢查　把握治療黃金期

另外，已檢查出患有子宮肌瘤的病友，因為在未停經之前，肌瘤每年都有可能會慢慢的長大，所以建議病友每年定期回診做超音波追蹤檢查；超音波檢查也能快速的幫病人做出初步的子宮或是卵巢異常的診斷，及早找出病灶，不僅可以把握黃金治療時期，治療後也往往有良好的結果。



資料來源：健康醫療網 子宮肌瘤合併卵巢瘤　「單孔腹腔鏡微創手術」解困擾

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀