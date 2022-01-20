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全球限量 19 輛　Lamborghini Sián Roadster 輕油電上空超跑正式在台亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-20 12:55:40

Lamborghini 總代理嘉鎷興業今日 1/20 選在台北內湖展示中心正式亮相 Sián Roadster，全球限量 19 輛。

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Lamborghini Sián Roadster
Lamborghini Sián Roadster
Sián Roadster 全球限量生產 19 輛。
Sián Roadster 為 Lamborghini 首款油電複合動力敞蓬超跑，是 2019 年時發表之 Sián FKP 37 的敞蓬版本，與該車不同的是此車限量數目較硬頂版本的 63 輛更少。Sián 之名為義大利波隆那方言，意指閃電，FKP 為前福斯集團主席 Ferdinand Karl Piëch 之姓名縮寫，37 則代表其出生年份 1937 年，用以紀年他在 2019 年逝世。

Lamborghini Sián Roadster
Lamborghini Sián Roadster
外觀方面，Sián Roadster 由 Lamborghini Centro Stile 設計中心及 Lamborghini Ad Personam 聯手打造，靈感源於 Countach 車款，車身大量運用碳纖維來勾勒線條，車頭配置 Y 型燈組，前下擾流可將氣流導引至前廂蓋再穿過車側，最終通過後擾流，車尾配置主動冷卻蓋板，依據排氣溫度自動調節，尾燈採用兩側各三組六邊型設計。

Lamborghini Sián Roadster
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國內亮相的 Sián Roadster 採用 Blu Uranus 藍色車身塗裝搭配 Oro Electrum 金色點綴細節。
Lamborghini Sián Roadster
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內裝方面，Sián Roadster 在 Aventador 的鋪陳基礎上，選用白色皮革及同色、灰色、雙色麂皮異材質搭配，並透過 Blu Glauco 藍色縫線點綴，呼應金色輪圈，方向盤具有碳纖維飾板，下方加速義大利國旗三色，六點鐘方向以藍色標示，中央鞍座加入限量編號，也配備液晶儀錶板，雙座之間配備車內賽道記錄攝影鏡頭，以及整合超級電容的大面積碳纖維飾板。

Lamborghini Sián Roadster
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動力配置方面，Sián Roadster 採用 6.5 升 V12 自然進氣汽油引擎搭配 48V 輕油電系統，引擎具備鈦合金進氣閥，於 8,500rpm 時可輸出 785hp 最大馬力，透過較同等重量電池效能優異三倍之 Supercap 超級電容，可額外輸出 34hp 馬力，使綜效最大馬力來到 819hp，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.9 秒完成，極速為 350km/h。

Lamborghini Sián Roadster
Lamborghini Sián Roadster
Sián Roadster 具備動能再生煞車系統，受惠於 Supercap 超級電容使得系統可採用相同功率進行充放電，每次煞車時可充滿電力，加速時便立即增加扭力輸出，當車速達到 130km/h 時可將動力輸出自馬達轉換自引擎，原廠宣稱加速性能強化 10%，輸出感受也更平順。

Lamborghini Sián Roadster
Lamborghini Sián Roadster
超級電容安裝於雙前座之間。
Lamborghini 於去年 (2021) 5 月發表 “Direzione Cor Tauri” (向公牛之心前進) 品牌計畫，宣布將在 2024 年前展開油電化，2025~2030 年推出 4 款純電動新車，本次在國內亮相的 Sián Roadster 即展現經典 V12 自然進氣引擎搭配 48V 輕油電系統的成果，不僅可視為一個時代的尾聲，也象徵品牌新篇章的開端。

Lamborghini Sián Roadster
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