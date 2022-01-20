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嗜酒男頸部腫塊不理　一個月後確診下咽癌4期

嗜酒男頸部腫塊不理　一個月後確診下咽癌4期
嗜酒男頸部腫塊不理　一個月後確診下咽癌4期

健康醫療網

2022-01-20 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】50歲的徐先生30年來幾乎每天喝酒，半年前摸到右頸部有腫塊，因為工作忙沒有多想，1個月後感覺腫瘤變大，才趕緊到耳鼻喉科檢查，確診為下咽癌4期；其實早在摸到腫塊前1個多月，他已經感覺到吃東西卡卡的，只是沒有在意，延宕病情超過2個月，這期間感覺腫瘤快速變大。

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化學治療+放射治療　避免影響發聲

彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨指出，經過病理切片及正子攝影，確診徐先生下咽腫瘤4公分大，擴散到右頸淋巴結3.5公分大、左側淋巴結1.5公分大，如果手術切除腫瘤，將影響發聲，難以再說話，而患者想要繼續說話，不希望造成生活品質嚴重下滑，評估後決定不進行切除手術，而是同步進行化學治療及放射治療(CCRT)，在7週內進行了35次放射線治療和7次化療，目前還在持續追蹤，經內視鏡檢查，腫瘤都已消失。

治療後副作用多　中醫輔助緩解不適

徐先生經過放射線治療和化療之後，除了身體虛弱之外，還出現口乾、咳嗽、頸部皮膚乾燥、四肢麻麻刺痛等副作用。彰化醫院中醫科主任馮天祥指出，放射線治療和化療對身體造成不適的症狀，譬如說口乾、口腔潰瘍、皮膚乾燥等在臨床上很常見，中醫確實可以降低副作用，同時透過飲食指導，可以儘快調整元氣，靠著中西醫合併治療，讓癌症對身體的衝擊降到最低，也有更好的體力去接受後續的癌症治療。

預防頭頸部癌　菸、檳、酒快戒掉

宋時雨主任提醒，菸、檳、酒被認為是引起頭頸部癌症相當重要的因素，根據研究，有9成以上的下咽癌患者有吸菸及喝酒的習慣；如果感覺到喉部卡卡的、喉嚨痛，甚至影響到吞嚥、呼吸，一定要趕緊就醫，釐清病因。



資料來源：健康醫療網 嗜酒男頸部腫塊不理　一個月後確診下咽癌4期

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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