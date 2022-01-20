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15歲就得睪丸癌？ 有蛋蛋問題風險高10倍？ 醫師：自摸發現硬塊要小心

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15歲就得睪丸癌？ 有蛋蛋問題風險高10倍？ 醫師：自摸發現硬塊要小心

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2022-01-20 14:30:58

睪丸癌易找上年輕族群？  曾患隱睪症風險高10倍？

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睪丸摸到硬硬的，年輕男性要小心可能是睪丸癌？新光吳火獅紀念醫院泌尿科主治醫師林鉅棟醫師表示，睪丸癌好發於15-35歲的年輕男性，主要風險因素之一是男性年幼時曾罹患「隱睪症」，這是指睪丸沒有下降到陰囊處而存於腹腔當中，後續引起癌症的機率可能是常人10倍以上。另外，外傷、感染等，也可能是睪丸癌的原因。

林鉅棟醫師表示，睪丸癌通常比較不會表現睪丸疼痛等明顯症狀，可能的徵兆為陰囊腫脹、腫大，以及鼠蹊部不適。由於症狀無明顯疼痛感，大多是洗澡或性行為時發現睪丸部位有明顯硬塊，就醫後檢查才發現確診睪丸癌。

林鉅棟醫師提醒，若有隱睪症病史，可用手觸摸睪丸檢查是否有明顯的腫塊。若睪丸表面摸起來有粗糙感、陰囊內有硬塊凸起，且用手指擠壓後無明顯痛感，就要注意可能是睪丸癌前兆，最好就醫接受進一步檢查。

 

睪丸癌無疼痛感　自己或另一半摸到腫塊要當心

林鉅棟醫師表示，據民國107年的癌症分布人口來看，每10萬人口中罹患睪丸癌患者僅占2.36人，發生率相當低，而且存活率較其他癌症更理想，睪丸癌早期發現並妥善治療，5年平均存活率約為96-98%。

林鉅棟醫師解釋，治療睪丸癌的第一步，是將患側經腹股溝進行全睪丸摘除。第二步則是透過病理組織分析，確認是「精原細胞癌」（seminoma, SGCT）或「非精原細胞癌」（non-seminoma, NSGCT），大部分年輕族群的睪丸癌是非精原細胞癌，此外術後會進行腹部骨盆腔電腦斷層及抽血檢測腫瘤標記，包含甲型胎兒蛋白（AFP）、胚胎絨毛膜促性腺激素(β-HCG)及乳酸脫氫酶（LDH）用以進行癌症期別診斷。再針對不同類型的癌細胞及癌症期別，進行輔助放射性治療或化學治療。

林鉅棟醫師表示，一般而言，罹患睪丸癌的患者發現症狀，多是自己在洗澡的時候摸到硬塊、或是伴侶意外發現睪丸腫塊居多。雖然睪丸癌發生機率較攝護腺癌、膀胱癌等泌尿系統癌症為低，但如果本身曾有隱睪症病史，在平時應仔細檢查睪丸、陰囊的健康狀況，有助於及早發現睪丸病變問題。

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