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台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，在人口快速老化的臺灣，失智症將對社會家庭與照顧壓力造成重大衝擊。然而，超過7成的極輕度及輕度失智者在社區自由活動，且有跨縣市移動的能力，卻未被妥善照護，甚至未被診斷出罹患失智症。對此，臺北市副市長黃珊珊也指出，看起來健康的失智長者，其實比失能的長者更難照顧，臺北市政府現也在積極推動早期篩檢，希望可以早點發現個案，介入失智症的照顧服務。
而如何降低失智者發生意外的機率？解決失智者走失問題相當關鍵。隨著走失案件的增加，湯麗玉秘書長說，協會常常收到請求協尋失智長者，有一次印象深刻是在過年時接獲通知，出動一大票人找尋走失長者，找到時卻已無力回天，在本應是家人團聚的時節，發生憾事更是讓人感傷。
根據統計，109年由民眾報案尋獲的失智者數量約為105年的兩倍，顯示民眾協尋失智者意識提昇。因此，湯麗玉秘書長認為，結合失智者本人、家屬、社政、衛政、民政與警政單位，以及既有社區志工網絡及民眾力量，來形成大規模的守護失智網絡，能縮短長者走失的時間，提高失智者尋獲生還率。
協尋走失失智者亦需經驗 呼籲各里民加入演練
台北市中山區復華里里長黃展輝分享，自己服務里民32年，過去並沒有感受到政府對失智老人有太多重視，直到近1、2年，湯麗玉秘書長主動前來詢問是否能夠作為協尋演練指揮官，帶領實施失智者協尋演練，才開始提升對失智症這個疾病的認知，並且意識到如何藉由正確方式，有效率地找回走失者。黃展輝里長說，大家都知道要做防災演練，其實協尋走失長者也一樣重要，一樣需要訓練。
目前守護失智網絡工作小組由台灣失智症協會、臺北市復華里辦公處、臺北市復華長青多元服務中心、臺北市中山區健康服務中心、臺北市警察局中山分局、臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區組成，歷經一年時間討論及演練，於去年（110年）3月、4月及12月分別操演失智走失協尋演練。
演練時，由輕度失智者或資深家屬扮演走失者，偕同復華長青多元服務中心、中山區健康服務中心、復華里辦公室發動志工，以地毯式搜索社區。除此之外，台灣失智症協會也會製作協尋圖卡，於LINE及臉書請志工或民眾協尋，期許經過一次又一次的演練，未來能更加有經驗、有效率的處理失智者走失案件，也希望這個計劃可以發揚光大，推動到全台灣，讓整個台灣成為對失智症友善的國家。
湯麗玉秘書長呼籲大眾重視失智者走失問題，各鄉鎮里長們也可透過QR-code （圖一）參與協尋行列，台灣失智症協會將提供協尋演練SOP及相關資料供里長們使用。
圖一、加入守護失智網絡申請QR Code
(https://forms.gle/RXPU7c4Tn2k8VLdm6)
失智症家屬看過來！ ４點重要訊息傳遞
台灣失智症協會也提供一些小撇步，讓照護家屬培養正確認知，進而幫助失智者快點找回回家的路：
（1） 每天幫失智者拍一張全身照，在協尋過程中，全身照可以提供更多資訊讓民眾或相關單位辨認。
（2） 家屬要知道「口頭叮嚀效力不高」，最重要還是要避免有走失之虞的長者落單。
（3） 發現失智者走失時，「報警為第一要務」，再來需將失智者照片及資料傳給協尋單位，讓協尋單位製作協尋圖卡，擴大協尋網絡。
（4） 儘量讓失智者穿上色彩鮮豔、顯眼的衣服，也建議在失智者身上或口袋內置放有幫助身分辨識（如姓名、連絡電話）的小卡及些許零錢。
民眾有失智症相關問題可撥打
失智症關懷專線0800-474-580（失智時，我幫您）
服務時間：上班日上午9點至晚上9點
資料來源：健康醫療網 失智者走失非單純「迷路」 了解危險性才能迎戰失智海嘯
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