特企／富邦人壽攜手三科大　關懷高齡共好環境

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推廣CSR X USR合作精神 共創加乘效益
富邦人壽積極響應教育部推動大學社會責任(USR)，藉由統整企業資源與教育能量，建立CSR X USR產學合作模式，與學校師生一同以全方位發展為目標來落實社會責任，期待1+1大於2的加乘效益，攜手投入「樂齡關懷」倡議活動，關懷社區所需、緩解當地問題，期待建立更美好的社會環境。
玄奘大學校長簡紹琦表示，曾經有位長輩跟他說人老了就害怕餐餐一個人吃飯，久了就食而無味，如果二個人一起吃飯則配話都香，三個人吃飯就是幸福餐桌了。因此，身為校長，肩負社會責任，必須為社會培養具有同理心的專業人才，時時教導學校學生莫忘人子初衷。
吳鳳科大蔡宏榮校長亦表示，「大學社會責任實踐計畫」主要是以「在地連結」與「人才培育」為核心，引導大專校院以人為本，從在地需求出發，並透過人文關懷與協助解決區域問題之概念，善盡社會責任，本次活動透過產官學聯手送餐關懷長者，讓愛無遠弗屆。
南臺科大校長盧燈茂表示，本校社區工作站點的成立有助於學校與社區互動更親近，並給予更具體的協助，本次與地方公益單位串聯，並透過產官學聯手，一起透過送餐及圍爐大團圓活動延續幸福，讓愛傳到各個社區的小角落，希望長者們在暖冬也能過著溫馨好年，亦期盼未來能與各界持續合作，倡議高齡關懷付諸實際行動，營造共好的環境。
而除了推出愛心保溫餐盒，南臺科大青銀共創團隊，因應當地社區需求，另精心準備愛無限暖心包，含有毛毯、保溫瓶及沖泡熱飲等，將於農曆年前送暖給社區弱勢長者。富邦人壽竹冠、嘉恩以及南鯨通訊處同仁們參與新竹、嘉義、台南等地區送餐關懷行動，與三校師生們一起將熱騰騰的飯菜與愛心保溫餐盒親送到弱勢長者住所，另各地區亦有社區公益單位共同響應本次的暖冬送餐活動，不僅協力執行更提供據點讓長者們閒話家常，互相陪伴溫馨又不孤寂。