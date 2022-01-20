COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

提供多元服務型態　車咕嚕 Carguru Plaza 旗艦概念店開幕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-20 16:25:40

太古汽車集團近年瞄準數位智慧科技的發展，推出了「車咕嚕 Carguru」品牌，提供消費者含洗車、保修、汽車百貨、停車、加油、線上商城及二手車買賣等多項服務。如今為了進一步貼近消費者的用車生活，太古汽車集團今日 1/20 宣布全新 Carguru Plaza 沉浸式概念店正式開幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於傳統的汽車百貨，僅提供汽車使用相關商品及保修服務，Carguru Plaza 不僅提供汽車百貨服務，亦設有機車精品人身部品專區，包含哈雷、偉士牌以及不定期更換的國際品牌快閃店，同時也附設便利商店，讓前來的客戶不再侷限於傳統車輛保修消費模式。

Carguru Plaza 不僅提供汽車百貨服務，亦設有機車精品人身部品專區，包含哈雷、偉士牌以及不定期更換的國際品牌快閃店。
2 樓的精品消費專區，則有上百款熱門的精品，每項產品都可以實際試用，且型號、款式均相當完備，若對於產品資訊不了解，除了現場服務人員專門解說之外，亦可自行掃描 QR Code，可同步於線上商城下單，或者拿取現貨產品完成購物交易。

2 樓的精品消費專區，擁有上百款熱門的精品，每項產品都可以實際試用，且型號、款式均相當完備。
每項產品都可以掃描 QR Code 進到線上商城頁面進一步了解產品資訊，亦能同步下單完成購物交易。
在保修服務方面，Carguru Plaza 1 樓保養廠除了聘請配原廠專業訓練師，設備也斥資百萬引進汽車底盤設備「美國 HUNTER 獵人牌」旗下「革命 Revolution 全自動機器人拆胎機」以及「Smart Wight Pro雷射省鉛平衡機」，在專業技師與精良配備組合搭配下，提供穩定的服務品質。

1 樓保養廠除了聘請配原廠專業訓練師，設備也斥資百萬引進汽車底盤設備「美國 HUNTER 獵人牌」旗下「革命 Revolution 全自動機器人拆胎機」以及「Smart Wight Pro雷射省鉛平衡機」。
Carguru Plaza 沉浸式概念店除了滿足一般客戶對於車輛保修服務之外，亦希望能透過寬敞空間、多元服務及自由購物的型態，提供一處讓人紓壓、放鬆的場所，拉近店家與消費者的距離來貼近生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀