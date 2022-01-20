提供多元服務型態　車咕嚕 Carguru Plaza 旗艦概念店開幕

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有別於傳統的汽車百貨，僅提供汽車使用相關商品及保修服務，Carguru Plaza 不僅提供汽車百貨服務，亦設有機車精品人身部品專區，包含哈雷、偉士牌以及不定期更換的國際品牌快閃店，同時也附設便利商店，讓前來的客戶不再侷限於傳統車輛保修消費模式。
Carguru Plaza 不僅提供汽車百貨服務，亦設有機車精品人身部品專區，包含哈雷、偉士牌以及不定期更換的國際品牌快閃店。
2 樓的精品消費專區，則有上百款熱門的精品，每項產品都可以實際試用，且型號、款式均相當完備，若對於產品資訊不了解，除了現場服務人員專門解說之外，亦可自行掃描 QR Code，可同步於線上商城下單，或者拿取現貨產品完成購物交易。
2 樓的精品消費專區，擁有上百款熱門的精品，每項產品都可以實際試用，且型號、款式均相當完備。
每項產品都可以掃描 QR Code 進到線上商城頁面進一步了解產品資訊，亦能同步下單完成購物交易。
在保修服務方面，Carguru Plaza 1 樓保養廠除了聘請配原廠專業訓練師，設備也斥資百萬引進汽車底盤設備「美國 HUNTER 獵人牌」旗下「革命 Revolution 全自動機器人拆胎機」以及「Smart Wight Pro雷射省鉛平衡機」，在專業技師與精良配備組合搭配下，提供穩定的服務品質。
1 樓保養廠除了聘請配原廠專業訓練師，設備也斥資百萬引進汽車底盤設備「美國 HUNTER 獵人牌」旗下「革命 Revolution 全自動機器人拆胎機」以及「Smart Wight Pro雷射省鉛平衡機」。
Carguru Plaza 沉浸式概念店除了滿足一般客戶對於車輛保修服務之外，亦希望能透過寬敞空間、多元服務及自由購物的型態，提供一處讓人紓壓、放鬆的場所，拉近店家與消費者的距離來貼近生活。