高雄今日新增10例確診　市府：群聚來源疑獅子山籍新光輪

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潘炤穎說，與新光輪船有關者，包含鐵工公司員工、自用品雜貨商等，是否加強港口安全防護及防疫措施，會再與航港局溝通協調。
潘炤穎說，案18156於15日出現症狀，看診接觸183人檢驗中，但19日看診接觸者已確診3人，傳染性非常強，針對診所管控、患者進出把關要更嚴。
案18155的4歲男童匡列接觸採176人，170人陰性、6人檢驗中。案18156是新光輪群聚指標個案，13日到14日登船維護作業，同時也跟船員或其他作業班、運補人員等接觸，因此衍生322接觸者中，已確認312人陰性、10人陽性。
案18157則匡列266人採檢，目前244人陰性，包括職場及友人均陰性。潘炤穎說，這些源頭應該均來自新光輪，新光輪是外籍商船，國別獅子山，是雜貨船，10日至19日停泊高雄港，上個停泊港口在馬尼拉，下個是濟州島。
潘炤穎說，經新光輪詢問是否有症狀個案，目前說沒有，但從已知確診案，看起來跟新光輪接觸明確，導致工程公司、接駁交通船駕駛等人也感染，新光輪疑似此件傳染源之一，但有待進一步證實。（編輯：黃世雅）1110121
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