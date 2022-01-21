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感動！賽前半年才擺脫淋巴癌　國手陳念琴進東奧8強

感動！賽前半年才擺脫淋巴癌　國手陳念琴進東奧8強
感動！賽前半年才擺脫淋巴癌　國手陳念琴進東奧8強

健康醫療網

2022-01-21 17:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】拳擊國手陳念琴於2019年確診淋巴癌，正處於拳擊生涯的巔峰期，不僅是世界排行第一名，也已調整好身心狀態，準備將2020東京奧運的拳擊金牌帶回台灣。突如其來的淋巴癌，不僅打亂賽前訓練，也讓心情掉到谷底，但他決定用拳擊精神迎戰淋巴癌。最後經由醫療團隊照護，成功控制淋巴癌，並在半年後打入奧運八強賽。也鼓勵癌友們，面對淋巴癌不要畏懼，勇敢出擊、正面擊破，積極治療，一起奪回人生主導權。

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金牌近在咫尺　卻因淋巴癌擦身而過

「你知道嗎？確診淋巴癌的時候，我正處於拳擊生涯的巔峰期，當時的世界排行是第一名，面對原訂半年後要舉辦的東京奧運，身為國家黃金計畫選手的我，身心狀況早就調整好了，唯一目標就是把金牌帶回台灣。」陳念琴無奈卻又釋懷的說：「我想在那種關鍵時刻，面對癌症的打擊沒有一個人能夠笑得出來，就算是再樂觀不過的我，也只覺得生命與未來陷入一片混沌當中，一點笑容也擠不出來。我甚至想過放棄治療，把東奧的舞台當成最後一戰，未來的事情以後再說。」

面對突如其來的淋巴癌，陳念琴雖在確診初期心情盪到谷底，但在教練、防護團隊、家人與醫療團隊的鼓勵下，他走出了低潮，決定秉持著拳擊的精神，正面迎擊淋巴癌，展開化療療程。儘管每次打完化療，強烈的暈眩與噁心感都讓陳念琴全身虛弱、食不下嚥，但堅毅的他卻不打算中斷訓練計畫，他從來沒有放棄參戰東京奧運之心。

大病初癒首戰即是奧運擂台　未來要力拼巴黎奧運金牌

走過療程後，陳念琴終於在2020年擺脫淋巴癌，不僅如此，他如期參戰半年後的東京奧運，幾個月前才虛弱到連拳頭都舉不起來的他，甚至打入了奧運八強賽。回憶起八強賽後，他雙膝跪地且雙手合十、親吻擂台的瞬間，陳念琴感慨的說：「我曾經以為我站在擂台上，會因為奪牌的壓力而心情沉重，但那一刻我只感受到滿滿的感激與感動，我戰勝了對疾病的恐懼，也戰勝了癌症。」

走出生命低谷的陳念琴，以拳擊的精神與抗癌心路歷程分享：「在賽場上，難免會遇到比自己強壯、高大、成績更好的對手，但身為一名運動員，就算再緊張、再害怕，我都不允許自己投降，咬緊牙根也要勇敢迎敵。這樣的信念其實跟抗癌很像，沒試過就放棄，那一定會輸。鼓勵癌友，今日淋巴癌已有多元的治療選擇，更有最前線的細胞治療可用，與其他癌症相比，長期無疾病存活機會更高，存活時間也更長，面對疾病務必勇敢出擊，才有機會扭轉疾病困境，奪回人生主導權。」

提及未來的規劃，陳念琴也自信表示：「當時完成療程後，距離東京奧運只有半年左右，身體狀況還沒有恢復，現在我的身體狀況越來越好，也正在積極備戰2024年的巴黎奧運，我相信再次站上奧運殿堂時，我還能突破生涯成績，把金牌帶回台灣。」

淋巴癌患者檔案：

姓名：陳念琴

職業：拳擊國手，曾二度闖關奧運，並於2020年東京奧運打入八強賽

罹病史：現年25歲，23歲(2019年)發病，並於同年11月確診，直至2020年中才開始治療



資料來源：健康醫療網 感動！賽前半年才擺脫淋巴癌　國手陳念琴進東奧8強

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