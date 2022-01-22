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人的身體組成有七成以上都是水，多喝水是保持身體健康一大要素。冬天氣溫低，排汗量減少，因此飲水量會降低很多，如果水喝得不夠，會引起「肚子餓」的錯覺，有時候是身體缺水的信號，而不一定是需要進食，因此隨時補充水分，也可以減少明明只是缺水，卻又吃下過多熱量的狀況。建議冬天可以喝溫水或熱茶，讓身體代謝更好，手腳更加溫暖。有些人會喝飲料來當作水分攝取的來源，但飲料中的糖份、澱粉都隱藏著不少熱量，建議還是以純水或無糖茶飲最好。
第二妙招：看到什麼吃什麼
相信大家都有同樣的經驗，看到滿滿一盤蝦子上桌，卻遲遲沒人去吃；如果是剝好的一盤蝦仁，就會令人食指大動，傾刻間被一掃而空。其中的原因很直白，近在眼前、方便進食的東西，更會引起我們的興趣。如果看不見摸不著，攝食難度較高，自然就會大大減少我們的慾望。所以，運用這個特性，別讓自己週邊隨時存在著零食或飲料，自然可以減少一直想吃的慾望；如果怕嘴饞，可以預先準備好較健康的零食下午茶，例如切好成丁狀的水果、無糖的茶飲、豆漿等，不僅能解自己的饞，還可以吃下健康與營養。千萬不要把堅果、巧克力、餅乾、麵包等當做零食，這些熱量都高到驚人!
第三妙招：保持身體溫暖
天氣冷是讓食慾增加的其中一個因素，所以請穿上足夠保暖的衣物，飲用溫熱的茶水，保持身體核心的溫暖，也可以降低一直想要攝取熱量的感覺。許多人坐著不動，會越做越冷，不妨透過簡單的運動來提升體溫，不僅會減少暴食的慾望，還可以燃燒熱量，變得比較不怕冷，比包得像肉粽強多了！
第四妙招：不要過度節制飲食
相信這一年的疫情大家都有所體悟，由於已經悶在室內太長的時間，在疫情趨緩的時候，紛紛出現報復性旅遊和報復性購物的狀況。食慾也是一樣，如果過度壓抑自己的飲食慾望，會在受不了的時候「火山大爆發」地不顧一切地大吃特吃，這可是一點好處也沒有。所以搭配其他妙招，再適時適量地吃一點自己喜歡的美食，也可以避免報復性進食的反撲哦！
控制食慾第五妙招：充足的睡眠
中醫常說，養生要「春生、夏長、秋收、冬藏」。冬天的「冬藏」，就是指人到了冬天，跟天地的動物一樣要冬眠，早睡晚起，養精蓄銳，日出而作，日落而息，累了就要休息，千萬不要熬夜追劇打電動，容易傷氣，正氣不足就容易寒邪入侵而感冒、過敏、打噴嚏。晚上不睡覺常會感覺餓、非常想吃東西，吃完宵夜再睡覺，熱量全部都會轉換成脂肪，變成身上的貂皮大衣，實在太危險了! 不如早點睡覺。
如果總是覺得餓，怎麼辦？ 可能是身體出狀況
以中醫的觀點來看，餓不停的人常常是胃火旺的類別，不但食慾大，而且喜歡吃重口味食物，胃酸分泌多，消化快又旺盛。這種類型的人常常體味較重、容易流鼻血、易長痘痘、也可能會有痔瘡、便血等情形。建議這種類型的人平時應多吃平性蔬果，如奇異果、蘋果、葡萄、火龍果、芭樂等水果，以及花椰菜、冬瓜、絲瓜、高麗菜、黑木耳等蔬菜，可以平緩胃熱造成的食慾旺盛，如果食慾總是控制不住，建議尋求專業醫師幫忙。
另外有些肝氣不疏的類型，因為情緒起伏而想要吃東西紓壓，這類人通常也是容易大吃特吃的危險族群。在吃的當下很放鬆、開心，但在吃完之後，馬上就懊悔自己吃太多，身材走樣，又陷入下一個情緒漩渦當中，惡性循環。假如是這樣的的民眾可以喝一些疏肝解鬱的茶飲，來放鬆心情。
洛神玫瑰飲
材料：洛神花20克、玫瑰花20克、薄荷20克。
作法：將所有材料沖泡600cc滾水，稍微降溫即可飲用。
功效：疏肝解鬱、降血脂、舒緩安神。
文章來源：康涵菁中醫師
資料來源：健康醫療網 天冷如何控制食慾？ 5招加1茶飲控制體重
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