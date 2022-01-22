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台威醫寶是以智慧自主移動機器人為研發基礎，整合噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙以及精準定位等功能，達到環境消毒的目的，其中在第二階段也以優化的AI演算法，增加包括清潔、語音導引、跟隨技術及運送等功能，進階智慧技術，並結合護理人員行為模式及智慧偵測，有效協助護理人員執行臨床護理服務。
發揮慧路徑規劃建置功能 減輕清潔人員負擔
現階段台威醫寶不僅可運用於大範圍、大面積的環境清潔消毒，也展現慧路徑規劃建置的功能，能在自行掃瞄地圖後即可依清消路線行走。新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長指出，在人員協助操作下，台威醫寶亦可進出電梯上下樓，抵達工作場域自動執行清消作業，一方面減輕清潔人員負擔，也能提升環境清消能力與效率。
新竹臺大分院與威剛攜手 發揮智慧醫療力量
透過智慧醫療的力量，讓醫院提供更精確化、安全化且有效率的服務。新竹臺大分院余忠仁院長強調，新竹臺大分院廣泛結合科技產業共同合作研發創新，為的就是希望藉由跨領域創新，提升新竹地區的醫療水準，並執行暨發展智慧醫療的重要任務，未來也將持續與科技團隊合作，研發更具效率的紫外線殺菌機器人，持續提升醫療環境安全。
資料來源：健康醫療網 防範疫情再升級 智能機器人加入新竹臺大分院
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