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Omicron襲帛琉　新光醫院派醫療團帶防疫物資即刻支援

Omicron襲帛琉　新光醫院派醫療團帶防疫物資即刻支援
Omicron襲帛琉　新光醫院派醫療團帶防疫物資即刻支援

健康醫療網

2022-01-22 16:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】台灣友邦帛琉疫苗覆蓋率高達98%，自110年10月起率先施打第三劑及學童疫苗，然而，受到關島疫情升溫影響，帛琉自今年1月起，開始傳出零星確診個案，其中九成以上為關島境外移入案例，截至1/20晚間9點，單日新增19人確診，全國累計208人確診案例，其中25例已經康復，其餘174例屬於境外移入，9例社區案例，目前有603人隔離中，1人住院，多數為無症狀或輕微症狀的患者。

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友邦遇難刻不容緩　新光醫院成立帛琉COVID19 防疫醫療團

帛琉近日境外移入病例大增並開始有本土案例出現，因疫情急遽轉變，帛琉政府向新光醫院提出防疫及醫療協助需求，董事長吳東進在笫一時間得知後立即指示最短時間內投入醫護人力及物資，籌組防疫醫療團，協助帛琉政府防疫及醫療，吳東進董事長大力表示：「帛琉是我們的朋友。」

吳董事長指示下達不到一天，醫院立即成立「新光帛琉COVID19 防疫醫療團」，預計本週六1/22出發。針對友邦防疫需求，外交部捐贈快篩試劑及口罩，新光醫院吳東進董事長特別響應外交部，加碼捐贈包括亞培快篩試劑一萬劑、N95口罩2000片、血氧機65台、快速PCR試劑168劑及防疫必須的急重症藥品等物資，即刻支援讓帛琉民眾安心。

侯勝茂院長表示，此次帛琉疫情來的相當快又猛，故第一時間責請國際醫療團隊立即動員，出動院內防疫團隊，由感染科黃建賢主任率團，病理檢驗科微生物組李景耀醫檢師、胸腔重症加護專科護理師吳秀麗及帛琉專案經理羅德毓前往支援，侯院長特別感謝此行同仁特別犧牲農曆新年假期以響應友邦防疫任務。

疫情1周內快速升溫　推估源頭可能為關島境外移入

洪子仁副院長指出，Omicron是在這1周傳入帛琉，推估可能與關島境外移入病例有關，不過當地已有九成人口接種過疫苗，確診者也多為輕症、無症狀，因應此次疫情升溫，新光已與帛琉召開2場遠距醫療視訊會並將派遣防疫醫療團支援，持續提供防堵疫情各項措施建議，即時掌握帛琉現況，相信帛琉在美國、台灣共同協助之下，能夠順利度過這波Omicron疫情。



資料來源：健康醫療網 Omicron襲帛琉　新光醫院派醫療團帶防疫物資即刻支援

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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