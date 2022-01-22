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帛琉近日境外移入病例大增並開始有本土案例出現，因疫情急遽轉變，帛琉政府向新光醫院提出防疫及醫療協助需求，董事長吳東進在笫一時間得知後立即指示最短時間內投入醫護人力及物資，籌組防疫醫療團，協助帛琉政府防疫及醫療，吳東進董事長大力表示：「帛琉是我們的朋友。」
吳董事長指示下達不到一天，醫院立即成立「新光帛琉COVID19 防疫醫療團」，預計本週六1/22出發。針對友邦防疫需求，外交部捐贈快篩試劑及口罩，新光醫院吳東進董事長特別響應外交部，加碼捐贈包括亞培快篩試劑一萬劑、N95口罩2000片、血氧機65台、快速PCR試劑168劑及防疫必須的急重症藥品等物資，即刻支援讓帛琉民眾安心。
侯勝茂院長表示，此次帛琉疫情來的相當快又猛，故第一時間責請國際醫療團隊立即動員，出動院內防疫團隊，由感染科黃建賢主任率團，病理檢驗科微生物組李景耀醫檢師、胸腔重症加護專科護理師吳秀麗及帛琉專案經理羅德毓前往支援，侯院長特別感謝此行同仁特別犧牲農曆新年假期以響應友邦防疫任務。
疫情1周內快速升溫 推估源頭可能為關島境外移入
洪子仁副院長指出，Omicron是在這1周傳入帛琉，推估可能與關島境外移入病例有關，不過當地已有九成人口接種過疫苗，確診者也多為輕症、無症狀，因應此次疫情升溫，新光已與帛琉召開2場遠距醫療視訊會並將派遣防疫醫療團支援，持續提供防堵疫情各項措施建議，即時掌握帛琉現況，相信帛琉在美國、台灣共同協助之下，能夠順利度過這波Omicron疫情。
資料來源：健康醫療網 Omicron襲帛琉 新光醫院派醫療團帶防疫物資即刻支援
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