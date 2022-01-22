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手抖無法拿筷、刷牙　「神波刀」助改善顫抖症

手抖無法拿筷、刷牙　「神波刀」助改善顫抖症
手抖無法拿筷、刷牙　「神波刀」助改善顫抖症

健康醫療網

2022-01-22 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】「原發性顫抖症」，是最常見的動作障礙疾病，許多病患深受此病症的困擾，而嚴重的顫抖症會影響日常生活，甚至無法順利執行刷牙、使用筷子湯匙等簡單動作，且對於平常社交生活也造成了很大的壓力，例如：重要餐會場合、和朋友聚會，手拿起杯子時卻顫抖不已，此情景著實令人尷尬萬分；有些則因為顫抖影響了工作，同時造成了經濟上的負擔。

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磁振造影導航聚焦超音波　非侵入性治療

針對「原發性顫抖症」，衛生福利部雙和醫院引進「磁振造影導航聚焦超音波」簡稱「神波刀」，是一項非侵入性治療，治療過程中病患不需要全身或半身麻醉，也無需打開頭蓋骨，因此不會有感染及腦出血等併發症問題，為病患們帶來安全及有效的治療方式，未來將造福更多迫切需要治療的病患。

因手抖嚴重　影響日常生活

衛生福利部雙和醫院舉辦「顫抖病友會」，由神經內科洪千岱醫師及神經外科羅偉倫醫師說明「神波刀」的手術治療及執行過程，同時邀請治療成功的病友來分享心路歷程，病友楊小姐表示過去因手抖問題很怕至銀行辦理業務，就連最基本簽自己的名字，都困難重重，長期下來生活品質受到很大的影響。

病友相互支持  衛教深入大眾

而藉由這次的病友活動讓其他病患及家屬，對於醫療更有信心，有勇氣的面對病情，也建立互信的醫病關係。另外現場播放衛教影片，加深民眾對於「原發性顫抖症」的辨識能力及有效快速的治療方式，深入許多民眾的日常生活中，提升民眾對於「原發性顫抖症」的認知。



資料來源：健康醫療網 手抖無法拿筷、刷牙　「神波刀」助改善顫抖症

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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