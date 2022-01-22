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春節期間宗教活動　緊急滾動式調整「注意事項」看這裡！

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春節期間宗教活動　緊急滾動式調整「注意事項」看這裡！

健康醫療網

2022-01-22 18:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】春節期間將至，對許多宗教團體及信徒們來說是一年一度的大事，但因應本土逐漸升溫的疫情，中華民國內政部部長徐國勇宣布，春節期間宗教場所、宗教集會活動防疫措施進行滾動式調整。

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防止桃園自貿區事件再上演　口罩、實聯制兩大關鍵

徐國勇部長強力呼籲宗教團體及民眾，春節期間前往宗教場所或參加宗教活動時，一定要落實「實聯制」且務必全程配戴口罩。宗教團體應加強環境衛生如提供洗手設備、消毒用品，員工、內部人員至少需接種兩劑新冠疫苗，並確保是於施打第二劑14日後才參與活動。

宗教、集會活動防疫措施細部說明

除落實個人防疫措施外，徐國勇部長也針對各分面細部調整進行說明：

（1）人流管控

宗教場所進行出入口分流及人流管控，依據空間大小，室內每人至少2.25平方米；室外每人至少1平方米來計算。確保參拜動線規劃已妥善，維持室內1.5公尺；室外1公尺的社交距離，並於民眾有聚集情形時主動進行疏導。超過500人以上之大型宗教集會活動，先提報防疫計畫，經該地方政府同意後再行辦理。

（2）餐飲

之前規定飲食時可短暫取下口罩，現調整為參拜活動時禁止飲食。若宗教團體有提供餐點如平安湯圓、麵食等，務必事先以用密封盒分裝完成，禁止在公共場所現場分裝，發送後請民眾帶回家裡再行享用。

（3）住宿

香客大樓、會館除同住家人以外，以一人一室為限，徐國勇部長強調，即便是大通舖也只能入住一人。

（4）易傳播餐具

宗教團體禁止提供籤筒、供盤等器具，擲筊在每位民眾使用前、後，皆需派專人進行酒精消毒，若無法提供人手進行消毒，即禁止擲筊，如民眾自備上述器具皆不在此限。

（5）其他集會活動

徐部長也強調，作為民眾的典範及表率，過年期間民選公職人員及政府官員禁止跑攤，大家一起防止群聚。另外，其他難以維持社交距離的集會活動如搶頭香、搶春牛、遶境遊行等停止舉辦， 

人人都是防疫尖兵　期能快速平息這一波疫情

徐國勇部長表示，防疫措施臨近春節期間來做調整實屬萬不得已，「關關難過關關過」，希望藉由全體人員相互配合，在指揮中心指引之下，能快速斷絕這一波疫情。



資料來源：健康醫療網 春節期間宗教活動　緊急滾動式調整「注意事項」看這裡！

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