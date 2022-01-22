社區感染防不及防　陳時中坦承：「這波疫情極有威脅」

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▲圖片來源／指揮中心
陳時中指出，今日有三本土案例可能取消案號，包含東吳進修班級學生一採陽性，復驗陰性；及昨日懷疑是舊案之案18183，一採CT值37.1，二採結果為陰性，目前仍在等待血清檢驗結果；另一桃園機車行老闆因車禍就醫進而確診，一採弱陽性，二、三、四採皆為陰性。
亞旭電子所在大樓30家廠商 公共場域重疊
針對引發此波疫情爆發的亞旭電子兩指標個案（案18219、案18220），陳時中說，該兩名移工於1/9前往西堤用餐，但未落實實聯制也無用餐訂位資訊，故追查不易，後經主管警覺再三詢問才確認曾去西堤用餐。
陳時中提到，亞旭電子現已暫時停工，其所在的兩棟大樓裡面共有30家廠商，因公共場域及用餐空間皆有所重疊，因此今日也展開其餘約2000人的大型採檢，分析疫情擴散情形。另亦設置採檢站，希望除了風險性相對高的兩大樓之外，其他曾有接觸或有所懷疑的民眾前往採檢。
陳時中坦承：「這一次疫情相當具有威脅性。」自兩移工染疫後已經過一個周末，無法確定是否已將病毒帶入社區。勞動部現也配合動員相關單位前往集中檢疫所，突破語言障礙進行疫調，希望能藉由移工之間的聯繫，找出更多潛藏風險。
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高雄港區人流數量甚鉅 病毒自高雄港延燒到台北
高雄港相關案件，今日出現1名幼稚園孩童因急症就醫，經採檢後確診，調查後發現其父於高雄港區上班。另案18309於1/13、1/14在高雄港區有相關接觸史，後於1/14騎車返回台北，進而傳染給其居住於台北的母親（案18310）。
陳時中表示，於高雄港區固定上班人數將近1萬名，再加上其他機動進出、送貨人口，一日人流約有2萬人，如此大量人流數，對於高雄市在進行整體疫調及匡列來說相當辛苦。昨日已匡列3000餘名相關人士，目前社區也設立了採檢站，希望接觸者、曾進出高雄港區的人前往進行篩檢。與亞旭電子案相較之下，高雄港區確診者暴露時間較短，病毒擴散情形可能相對輕微，但陳時中強調，此兩案件仍是目前社區傳染遇上最具威脅的兩個案例，需要各單位及全體人民的互相配合。
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1/23起各車廂內禁止飲食 車站站區須確保防疫距離
隨著本土疫情升溫，中華民國交通部部長王國材宣布，明（1/23）起陸（高鐵車廂、台鐵車廂、公路客運車廂）、海（船舶，固定餐飲區域除外）、空（國內航空）等交通工具內禁止飲食。如有喝水服藥、哺乳等生理需求，可在車站站區區域內確保防疫距離下進行。
另也發現公共運輸場站的實聯制使用率並未達到百分之百，因此交通部現要求所有運輸事業、運輸場站嚴格執行實聯制，呼籲民眾多加配合執行。
本土疫情升溫 勞動部提４大應變措施
中華民國勞動部部長許銘春今也針對亞旭電子兩移工指標個案進行說明，該2名移工住宿配置為上下舖，宿舍內每人有獨立床舖及使用空間，採共用衛浴但依防疫指引分時、分流使用。去年6月桃園市政府曾訪視該移工宿舍，確保防疫措施、生活照顧都符合規定。
勞動部現也要求僱主及仲介公司提供膳宿及集中採買移工所需生活用品，確保經匡列密切接觸者及同樓層移工不要外出，同時加強宿舍清消次數及頻率。基於疫情升溫，針對雙北、桃竹苗地區移工，建議暫時不要外出，同樣由僱主及仲介業者來代買膳食、生活用品。
除此之外，勞動部今宣布四大防疫應變措施：
（1） 動員配合移工篩檢疫調
調派雙語人員，配合衛生單位展開被匡列移工的疫調作業，並且第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上之事業單位，進行全面快篩，後續持續規劃50人以下事業單位重點快篩。
（2） 違反防疫指引落實裁罰
加強查核違規，如違規，依《就業服務法》第57條第9款規定裁處新臺幣6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可。
（3） 鼓勵移工完整施打疫苗
截至1月18日止，移工疫苗接種率第一劑逾93%、第二劑逾73%，此次爆發疫情之桃園工廠移工，第一劑疫苗接種率85%、第二劑75%。為加強維護國內防疫安全，勞動部呼籲雇主及仲介公司應儘速協助移工攜帶個人身分證件，至全臺各地疫苗施打站，完整接種2劑疫苗。
（4） 加強宣導移工防疫觀念
為使移工及時獲得防疫資訊，勞動部已將指揮中心發布之疫情資訊翻譯成英語、泰語、印尼語、越南語，並透過勞動部建置的LINE移點通推播到相關網站。
經濟部媒合大型企業快篩 官網已刊登相關資訊
中華民國經濟部次長陳正祺表示，鼓勵全國100人以上企業及製造業，還有桃園地區1/19後有值班的超商、賣場收銀員進行快篩，經濟部工業局會協助媒合快篩試劑，有需求的企業單位可到工業局官網查詢相關資料。
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資料來源：健康醫療網 社區感染防不及防 陳時中坦承：「這波疫情極有威脅」
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