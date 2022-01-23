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二十年「髓」緣仍在！ 外科醫師捐骨髓助人圓夢

二十年「髓」緣仍在！ 外科醫師捐骨髓助人圓夢
二十年「髓」緣仍在！ 外科醫師捐骨髓助人圓夢

健康醫療網

2022-01-23 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】經過二十年的等待，大林慈濟醫院大腸直腸外科吳晉嘉醫師，總算一圓學生時期 參加骨髓捐贈驗血建檔活動想救人的心願。他在日前接獲慈濟骨髓幹細胞中心初步配對成功的通知，更順利完成複檢與進一步的周邊血幹細胞捐贈，對於平時在開刀房拯救生命垂危病人的他，能用不同的方式救人感到開心。

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捐贈骨髓　醫師救世救人

已在大林慈濟服務九年的吳晉嘉醫師表示，當年抱著「救人一命、無損己身」的單純心念，與同學一起參加骨髓驗血建檔，至今，猶令他印象深刻地是，當時骨髓幹細胞中心主任曾說，建檔最大目的是啟發愛心，這句話一直留存在他心中，歷經二十年，再次接獲慈骨髓捐贈關懷小組聯繫告知配對成功的訊息，能把握住百萬分之一的非親屬配對成功機率，又能順利完成捐贈更是可遇而不可求的幸運。

收集次數及收集量　依病患體重而定

臨床病理科技術員張朝捷表示，收集次數及收集量，主要是依據病患體重而定。通常小朋友體重比較輕，收集的成品就不用那麼多。至於急性淋巴癌都好發在大約十幾公斤左右的孩子，成年人佔少部份，近期也有剛出生的幼兒發病，都是不明原因，亦有可能是環境造成，例如甲醛等。

注射白血球生長激素　就可取得所需造血幹細胞

血液腫瘤科梁世昕醫師則指出，早期骨髓幹細胞捐贈方式需住院數天，並且要在手術室全身麻醉下進行，以注射針在臀部兩側骨盆的腸骨內抽取骨髓細胞，抽取處會疼痛。隨著科技日新月異，現在透過連續幾天注射白血球生長激素，就可以將骨髓內之造血幹細胞驅動至人體周邊血液中，再經由血液分離的技術，就可取得所需之造血幹細胞。



資料來源：健康醫療網 二十年「髓」緣仍在！ 外科醫師捐骨髓助人圓夢

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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