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已在大林慈濟服務九年的吳晉嘉醫師表示，當年抱著「救人一命、無損己身」的單純心念，與同學一起參加骨髓驗血建檔，至今，猶令他印象深刻地是，當時骨髓幹細胞中心主任曾說，建檔最大目的是啟發愛心，這句話一直留存在他心中，歷經二十年，再次接獲慈骨髓捐贈關懷小組聯繫告知配對成功的訊息，能把握住百萬分之一的非親屬配對成功機率，又能順利完成捐贈更是可遇而不可求的幸運。
收集次數及收集量 依病患體重而定
臨床病理科技術員張朝捷表示，收集次數及收集量，主要是依據病患體重而定。通常小朋友體重比較輕，收集的成品就不用那麼多。至於急性淋巴癌都好發在大約十幾公斤左右的孩子，成年人佔少部份，近期也有剛出生的幼兒發病，都是不明原因，亦有可能是環境造成，例如甲醛等。
注射白血球生長激素 就可取得所需造血幹細胞
血液腫瘤科梁世昕醫師則指出，早期骨髓幹細胞捐贈方式需住院數天，並且要在手術室全身麻醉下進行，以注射針在臀部兩側骨盆的腸骨內抽取骨髓細胞，抽取處會疼痛。隨著科技日新月異，現在透過連續幾天注射白血球生長激素，就可以將骨髓內之造血幹細胞驅動至人體周邊血液中，再經由血液分離的技術，就可取得所需之造血幹細胞。
資料來源：健康醫療網 二十年「髓」緣仍在！ 外科醫師捐骨髓助人圓夢
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