【車勢星聞】《綜藝大熱門》陳漢典、Lulu搭Volvo XC90進招待所開趴
三立都會台《綜藝大熱門》2/1(二)初一晚間推出「新年虎人趴」三小時特別節目，主持人吳宗憲開場吊威牙從天而降，陳漢典與Lulu黃路梓茵將在私人招待所舉辦新年虎人趴，還特別派出Volvo XC90接送兩人。
Carture 車勢文化
2022-01-24 13:25:20
這次在豪華私人招待所還特別安排猛虎出柙浮誇紅毯，讓藝人有參與星光大道的感覺，眾星戴著神祕頭套，就要讓觀眾猜猜我是誰！另李玖哲、A-Lin、Faye詹雯婷、張秀卿等都是新年夜圍爐串門子嘉賓之一，在年夜飯的過程中大家玩抽問題拿遊戲，李玖哲抽中「說出一位近期單獨到過你家的異性藝人？一起做了什麼？」題目，他一開始回答「前女友」嚇壞所有人，大家想說也太敢講，後來補充前女友就是現在的老婆相馬茜，才讓大家鬆了一口氣。為了更有過年氣氛，在豪華私人招待所還搭建了露天野台電子花車，非常接地氣，Faye第一次用「詹雯婷」現身，還被主持人吳宗憲搞笑誤喊為「詹雅雯」，而A-Lin一連帶來三首膾炙人口的歌曲，其中難得與Lulu合唱外，兩人還用阿美族與泰雅族語對話，雞同鴨講讓吳宗憲聽的一頭霧水。