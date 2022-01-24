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葉北辰回想起發病初期的過程：「以前我非常喜歡打籃球，閒餘時間都會找朋友打球，但在2003年的時候，原本體力很好的我，身體機能卻突然變差，常常覺得疲倦、想睡覺，運動一下子就會氣喘吁吁。」與多數癌友相同，葉北辰將瀰漫性大B細胞淋巴瘤的初期症狀視為疲勞所致，誤認為只要多休息就好，但他卻越睡越久、越睡越累，直到半年後某次打球時喘到快要休克了，才到胸腔內科檢查。
「醫師看完檢查報告時驚呼了一聲，然後要我稍等，他要找隔壁診間的醫師討論一下，回來後就告訴我明天來住院，我們需要做進一步的檢查」，葉北辰感慨的說：「當時才25歲，會去看醫生只是想看個安心，覺得應該沒什麼大問題。突然被告知明天就來住院，腦袋一片空白，只能像個機器人，按照醫師的指示，回家收行李，隔天入院治療；而且還要煩惱，該如何跟爸媽解釋需要住院這件事。」
無懼治療艱辛 病情已穩定控制近20年
住進醫院的葉北辰，經過一週的各類檢查後，確診了淋巴癌，並於當日下午就開始化療，當時的他覺得很年輕，身體又好，非常有信心可以治癒。現在成為諮商心理師的葉北辰回想當時的自己，可能是一種心理保護機制，所以才不覺得癌症是個嚴重的疾病。經過幾個月的治療，葉北辰首戰告捷，達到完全緩解。但上天對他的試驗卻還沒有結束，不到兩個月疾病就復發了。
「復發前，我以自己是樂觀的抗癌鬥士為榮，我能笑著面對化療掉頭髮、噁心的副作用。但得知復發的那一刻，我才意識到『原來癌症真的會奪走人的性命』」，葉北辰溫柔說道：「想到化療期間，媽媽儘管工作繁忙，每天中午都會買便當到醫院，跟我一起吃飯。雖然爸媽、弟弟不擅長表達內心想法，但一直能夠感受到家人的陪伴與支持，是面對治療時的重要力量。」
葉北辰接著說，醫療團隊細心照顧，醫生願意和我來回討論治療方式，感到共享醫療決策的參與感。為了自己和家人，也為了奪回人生主導權，葉北辰很快就接受醫師建議，接續進行自體幹細胞移植，他幽默地說：「進行自體幹細胞移植之前，我需要先接受一劑當時最新的標靶藥物，我是全台灣第二個使用那款標靶藥物的人，而且前一個患者治療沒有成功。我跟醫生說，我如果治療成功，這個藥的治癒率就被提升了50%」，幸運的是，在完成手術後，他獲得治癒，疾病穩定控制至今日已經長達19年。
罹癌讓他轉念 踏上諮商心理師之路
「罹癌的確會對人生與健康造成衝擊，但癌症也改變了我的生命途徑，因為瀰漫性大B細胞淋巴瘤的生病經驗加上心理學背景，常常透過財團法人癌症希望基金會參加病友活動，進而產生了想要幫助癌友的信念，逐漸讓我建構出此生志業——諮商心理師，成為我康復後取得諮商心理師資格的重要動力」，葉北辰鼓勵癌友，「今日治療選擇多元，甚至有嶄新的細胞治療可選擇，患者的治療成績一定比以前更好，提醒癌友們，增加面對癌症的主動性，做好自己身為病人該有的心理準備，對治療有任何想法都可以積極與醫護團隊討論，面對淋巴癌依然可以維持身心健康。」
資料來源：健康醫療網 25歲確診淋巴癌 病魔摧殘讓他轉念成為諮商心理師
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