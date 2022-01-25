台積電高速成長　魏哲家揭3大關鍵

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今年資本支出 超過1兆元
日前台積電舉辦法說會，宣布台積電在2021年第4季的合併營收為4381億元台幣，較前年同期成長21%；單季每股盈餘6.41元的成績單，2021年台積電每股盈餘高達23元，賺進兩個股本。由於過去1年台幣匯率居高不下，對台積電毛利率造成2個百分點的影響，但即使如此，台積電在去年第4季的毛利率仍高達52.7%，較上一季51.3%的水準上升，但略低於2020年第4季54%的毛利率。但是2021年第4季，台積電營業利益率為41.7%，較上一季41.2%的水準略為提升。
值得注意的是，在這次法說會前，部分投資法人認為2022年若景氣反轉，半導體產業將有風險。但這次魏哲家用清楚的邏輯反擊，強調「已觀察到半導體產業結構性的需求」，他更直接宣布，台積電2022年的資本支出，將上調為400億至440億美元的區間，換成台幣，台積電2022年對產能的投資，最高可達1.2兆元台幣。
當然，台積電在投資新產能之前，會對需求加以精算。2019年時，台積電的資本支出為149億美元，到2021年，上調至300億美元；過去1年，所有人都感受到台積電在台灣高速擴廠的威力，沒想到，2022年，台積電的投資還要較2021年增加至少33%。
這筆錢要花到哪裡去？魏哲家解釋，其中70%到80%投資先進製程，「包括2奈米、3三奈米、5奈米和7奈米平台，10%用於先進封裝和光罩，另外10~20%用於特殊製程。」
台積電為什麼敢砸下兆元投資？魏哲家在法說會中不斷提到「Mega Trend（大趨勢）」這個字，他認為高性能運算、車用和5G，使得電子產品使用的矽晶圓大幅增加，使得台積電未來幾年將持續高速成長。
他解釋，過去1年，高性能運算平台帶進的營收就成長34%，手機平台成長8%，物聯網成長21%，汽車去年營收年成長51%。2021年，台積電營收44%來自手機平台，37%來自高性能運算平台。如果以使用的技術分，2021年第4季，5奈米帶進的營收已達台積電總營收23%，7奈米則占27%，兩者相加已占全公司的一半。此外，28奈米和16奈米分別占台積電營收11%和13%，兩者相加，占台積電營收1/4。
高性能運算 下一個金雞母
「2022年第1季，高性能運算的需求不錯，車用產品也持續增加，」魏哲家表示，第1季營收估計在166億美元到172億美元間，更較上一季增加5.7至9.5%，同時，獲利也可望上揚，即使台幣匯率高漲侵蝕毛利；但以此基礎計算，台積電仍預期，「毛利可望達到53~55%，營業利益會落在42~44%區間」
更重要的是，魏哲家對2022年全球半導體產業前景極為樂觀，「2022年，全球半導體不包括記憶體，市場成長9%，全球晶圓代工市場成長接近20%，」他更指出，以美元計價，台積電預期可成長「Mid To High 20%」，意指台積電將能達成成長20%到25%的水準。魏哲家說，「每個平台都會成長，從手機到車用都會成長。」
外界擔憂，一旦缺貨結束，產能是否會供過於求，魏哲家也坦言，「短期的供應不均，不一定會持續」，但他也解釋，目前半導體庫存上升的狀況是因為客戶對供應鏈安全的需求增加，因此維持高庫存這種現象還會維持一段長時間；但他強調，「產業的大驅勢所驅動的需求，讓很多產品的終端矽晶片數量增加，像汽車、PC、伺服器、網路設備與手機，都是如此。因此，台積電2022年產能將維持緊俏。」
「預期科技將進入長期結構性成長期，」魏哲家特別解釋，「科技滲透率正在上升，帶動數位轉型加速，當5G來臨，一個更互相連結、更智慧的世界即將到來，需要更節能、更大量的運算，要製造這樣的晶片，需要更尖端的技術，一個多年的5G、高性能運算的大潮流已經出現，驅動大量需求」。這場法說會，是台積電正式宣告這場大潮流正式成形。
他更表示，「高性能運算會是台積電最主要的成長動能」，意思是，由於台積電的製程站上全球頂尖位置，接下來不管是安謀架構的處理器、X86處理器、最尖端的GPU、AI加速器，台積電都能製造，這在過去只有英特爾獨享的大餅，現在台積電也能分食這塊市場，這塊市場規模和獲利都相當誘人。
因為，台積電極力推進新尖端製造，2022年下半年，台積電將推出N4P平台，這比原本的五奈米技術性能增加11%，能源效率增加22%，電晶體密度增加6%，並在在2022年下半年完成產品設計定案。
他表示，3奈米N3平台仍採用FINFET技術，「進度如期」，對外界擔心先進製程價格昂貴，使用者恐怕變少；魏哲家也表示，「接觸想使用N3平台的客戶，比當初5奈米上線時還要多！」3奈米將自2022年下半年開始進入量產階段，2023年，3奈米加強版也將推出。
拚命蓋廠 未來營收有利基
法說會上，法人也提問，為何IC設計業者估計他們只成長十幾個百分點，但台積電估計的成長幅度遠高於客戶？魏哲家則回答，「因為我們在市占率、價格和出貨量都有所增加」，台積電近期拚命蓋新廠，為未來營收獲利擴張提供了基礎。
不過，魏哲家也解釋，台積電也持續投資成熟製程，用新的技術讓老製程和對手做出差異化，「現在，28奈米正在甜蜜點上」，台積電用28奈米製作嵌入式記憶體、CMOS感光元件等特殊製程，同時在中國、日本、台灣擴張產能，他認為在這場大潮流中，成熟製程的產品市場同樣會成長。
這一季開始，台積電將大口吞食處理器帶進的甜美果實，台灣終於逐漸實現製造高性能處理器的夢想。在人工智慧逐步普及的大趨勢下，未來3~5年，台灣半導體大成長潮，現在才剛剛展開。