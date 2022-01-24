中醫９大體質養生食材各不同！郭祐睿院長：補得多不如吃得巧。

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中醫９大體質，養生建議各不同！
郭祐睿院長表示，中醫講究天人合一，根據五臟六腑的生理活動，適應四季、四時陰陽變化，並依據個人體質選擇食物攝取，對於養生更有幫助。以中華中醫藥學會在2009年發布的《中醫體質分類與判定》來看，人的體質大致上可分成９大類型，包括了平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、氣鬱質、血瘀質、特稟質，各自有不同的飲食方式。
平和體質的人身體運作正常，沒有什麼症狀或疾病在身，日常維持正常生活即可，如營養均衡攝取，並且注意良好的習慣，避免形成其它體質。
氣虛體質的族群，時常會有身體疲乏、喘促及多汗的情況，飲食上適合吃益氣健脾的黃色食物，例如大麥、小米、馬鈴薯等，有助改善這類情況。
陽虛體質則時常身體產熱不足，容易手腳冰冷，飲食方面就適合甘溫益氣的黃色食物，以及補益氣血的紅色食物，例如牛肉、辣椒、核桃等。
陰虛體質者，常常會有口乾咽燥、夜間發熱等虛熱情況，飲食營養就建議著重在有助讓身體充滿水分的黑色和白色食物，例如黑木耳、白木耳、蓮藕等。
痰濕體質大多型體肥胖，且腹部較為肥滿，也有口黏苔膩的情況，建議飲食適度的多攝取健脾利濕的食物，例如白蘿蔔、黃瓜、冬瓜等。
濕熱體質的民眾，常會有油光滿面的情況，且時常覺得口苦、舌苔黃膩，飲食建議可吃清熱化濕、性平篇甘寒的食物，例如芹菜、白菜、苦瓜等。
氣鬱體質族群，時常會感到心情抑鬱、憂鬱，飲食建議可選擇疏肝行氣、解鬱的食物，像是菠菜、麥芽、白蘿蔔等都是很好的選擇。
血瘀體質者的症狀，皮膚會較為黝黑、龜裂，舌質也較為紫黯，這類族群就會建議可以食用活血氧血、疏通經絡的食物，例如山楂、洛神花、紅藜等。
特稟體質的人體質較為特殊，常見症狀如過敏，像是氣喘、咽喉發癢、鼻塞、流噴嚏等，也容易有蕁麻疹、濕疹、藥物過敏、哮喘、花粉症等問題，另外也包括了遺傳疾病等先天疾病，飲食上會視當下疾病及症狀建議及調整。
補得多不如吃得巧，視體質飲食更有助健康！
郭祐睿院長表示，民眾在養生進補前先與中醫師詳細評估、了解體質，若胡亂飲食或進補，除了未必能真的補到位，身體還可能越吃越糟，以秋冬民眾常吃鍋物進補來說，虛寒體質就適合溫補，火氣大的人則適合涼補，一樣的鍋物未必適合每個人，特別是有癌症、三高、糖尿病、自體免疫疾病等族群更要謹慎，否則補再多若不適合也是枉然。除此之外，日常也應保持多色飲食的習慣，並多以原型食物為主，避免加工食物，飲食三低一高，也就是低鹽、低糖、低油、高纖維，比起胡亂進補養生，正確的飲食觀念對健康更有幫助！
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