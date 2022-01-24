名家論壇》楊威利／F-16戰機失事之後的建議措施

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※美方或許可以提前交機，但交機之後呢？新聞
※後備飛行大隊可能沒有想像的那樣美好。
空軍1架機號6650的F-16AM(V)單座戰機於1月11日發生失事意外，隨即有各種的補救建議出爐；一個是希望美國提前交機，一個是後備飛行大隊。※美方或許可以提前交機，但交機之後呢？
台灣向美國採購的66架F-16V戰機原本預定2026年底交機，但囿於中國空軍不斷的進逼以及F-16戰機失事意外，促使各界開始思索後續的解決之道。外媒《路透社》於1月22日報導，美國正尋求儘速交付新戰機給台灣的方法，但後續軍方卻表示，即使美國有意交付新戰機，但台灣不一定能提早接收，這是怎麼回事？
若仔細看新聞可以發現，目前全世界向美國訂購F-16V的國家計有巴林、台灣、保加利亞等國，若真的要不按時提前交付台灣，雖然不是不可能，但外界也無法得知政府真這麼做的話要花費多少經費或是外交代價；即使外交單位這樣完成使命軍方卻也表示，可能法提早接收！這主要牽涉到新機進來後，有無相關的機堡容納所致。
先前空軍已推動「一機一庫」政策，隨著敵軍威脅的增加許多機堡也都需要翻新，未來台東志航基地還是F-5機群、高教機與F-16共用基地，相關的機庫、廠棚等後勤設施也都預計2026年完工，即使大眾可以接受新戰機露天儲放（C-130運輸機等大型機），但還有一個更迫切的問題，誰來飛？
透過先前的影片介紹，大眾知道一位合格的戰機飛行員培訓時間冗長，培訓過程的淘汰率也相當高，假設2022到2024年可以培訓出66位合格飛官，那麼2026年提早交機就沒有意義；再反推回去外媒的報導，或許我們只能這樣說，可能有部分台美官員有這種想法，但現實面上可能很難實踐。
另外一個補正措施是後備飛行大隊。
※後備飛行大隊可能沒有想像的那樣美好。
F-16戰機失事後，許多評論指出這可能是跟飛行訓練時數，中國戰機不斷侵擾我防空識別區壓縮訓練時數，因此有後備飛行大隊的想法出爐。這部份空軍已用新聞稿回應，況且有關後備飛行與回聘教官任教的作法早已實行。
一般國家空軍編制多半區分為戰鬥部隊與訓練部隊，訓練部隊平常不擔任戰備任務，目前空軍有部分回聘教官指導學官飛行，紓解部分空軍人力壓力，這種作法已行之有年，但是否成立後備飛行大隊，用來擔任戰備任務的想法恐怕沒有想像中的美好。
首先要先處理這些後備飛行大隊飛行員的勞健保、保險等行政問題，之後還需就薪資、差假、部隊管理等作出詳細規範；接續則是這批飛行員身體狀況良善，都可以通過定期的空勤體檢等。
就空軍飛行員來說，最有戰力的階級大約是上尉到少校這個階層，在此階級以下的飛官還在熟飛，以上的階級飛官可能要接掌部隊管理或其他「業務」，雖然大眾希望這批階級的飛官越多越好，但人事晉升、轉調、離退等因素都會影響到這兩級軍官的比例，解決之道通常是擴大培訓能量，讓低階軍官早點熟悉與接掌部隊事務。
就商業職場來說，這種職場回聘會發生許多職場摩擦，這在軍隊的科層體制中會更明顯，因為退役的多半是上校級軍官，但現役的卻是中校或是班級別較低的上校，一旦碰上級別還是學長/學弟的議題，基本上可能會無解，囿於指揮與命令的服從性，我們並不認為後備飛行大隊會是個好主意。
飛行線上學有專精的飛官，因年紀或人事升退因素而退伍確實相當可惜，雖然空軍有回聘教官教導學員飛行，或是擔任民間航空公司的試飛員等等案例，但整個來說這些專業教官只佔了該年度飛行員的一小部分，大部分的退役飛官還是回歸到各自的生涯規劃上。
最後一個因素是，三軍軍種特性不一樣，陸軍部隊人數多、訓練期程快，只要給予相關的武器與彈藥，經過後備動員並配備通訊與運輸載具後，外界能期待這些後備動員兵能擔負部分灘岸或是城鎮的守備；不過海空軍單位訓練期程長，武器系統日益更新，因此比較無法援引辦理。
許多中壯年退役飛官，固然體能尚可、飛行技巧等也未生疏也有意願再貢獻軍旅，但囿於上述因素，很可能這些特業教官只能擔負教練機導師的身分，繼續貢獻其所長，至於擔任戰備任務或是填補人力缺口，似乎就有待商榷。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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