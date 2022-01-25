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四驅上身 樂趣更增　BMW M240i xDrive Coupé (G42) 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40

新在哪裡？
●2 Series Coupé 車型第二代版本，接替 F22 車系
●搭載全新 TwinPower Tubo 六缸汽油引擎，最大馬力自前一代的 340hp 提昇至 374hp
●由後驅配置改為 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統
●車側配置平整式門把手
●氣壩及 Air Curtain 的空體力學更優異，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力
●座艙配備 12.3 吋全液晶儀表板與 10.25 吋觸控螢幕，車載系統升級為 iDrive 7.0，搭配智慧語音助理 2.0
●恆溫空調自雙區升級為三區

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BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
本次試駕車型為建議售價新台幣 289 萬元起的 M240i xDrive。
BMW 於 2013 年時推出代號 F22 的第一代 2 Series Coupé，接替 1 Series Coupé 作為入門雙門轎跑作品，經過約莫 8 年的發展迎來第二世代，延續後輪驅動的設定，滿足喜愛駕馭樂趣的消費者需求，國內總代理汎德在原廠在 7 月發表後約莫 2 個月的時間便展開接單，引進編成與接單價分別是 220i M Sport (新台幣 199 萬元起)、220i M Sport 首發版 (新台幣 206 萬元起，限量 50 輛) 及本次試駕的 M240i xDrive (新台幣 289 萬元起)。

BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
M240i xDrive 擁有 M Performance 專屬鈰灰色套件。
外觀方面，G42 2 Series Coupé 仍採用長車頭、短車尾的轎跑設定，細節上致敬經典的 02 車型，雙腎形水箱護罩支援主動進氣調節，氣壩、Air Curtain 導流孔都經過更優異的空體力學考量，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力。車側配置平整式門把手，足踏 19 吋 M 款雙輻式 792M 輪圈，搭配 M Performance 專屬鈰灰色套件，車尾則採用與現行車款相似的設計，牌照位置依然保留在尾廂蓋上，但整體車尾造型變得更飽滿。尺碼部分，M240i xDrive 的車身長寬高分別是 4,548x1,838x1,404 (mm)，全車系軸距較前一代加長 51mm 來到 2,741mm。

BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
G42 2 Series Coupé 仍採用長車頭、短車尾的轎跑設定，M240i xDrive Coupé 的車身尺碼長寬高分別是 4,548x1,838x1,404 (mm)。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
車尾在行李廂蓋上方配置 M 款小鴨尾，排氣尾管為矩形雙邊單出設計，保險桿下方的擾流造型相當立體。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
雙腎形水箱護罩中央相連，格柵支援主動進氣調節，外框以鈰灰色搭配亮黑色點綴。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
智慧 LED 頭燈支援 Glare-free 光型變化功能，日行燈與方向燈整合為單一 LED 導光條。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
前保險桿兩側氣壩整合停車雷達，外側配有 Air Curtain 通風口。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
第二代 2 Series Coupé 配置平整式門把手，取代過去的外拉式設計。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
車門維持採用無窗框設計。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
車外後視鏡蓋施以鈰灰色處理，中央整合 LED 方向燈。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
M240i xDrive 足踏 19 吋 M 款雙輻式 792M 輪圈，配胎為前 225/40R19 後 255/35R19 的 Pirelli P Zero，內部配置藍色烤漆煞車卡鉗。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
LED 尾燈具有燻黑的燈殼底座，內部以相當銳利且立體的 LED 導光條呈現。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
內裝方面，G42 2 Series Coupé 採用慣有的駕駛化導向座艙，透過 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕，構成 BMW 全數位虛擬座艙，搭載 iDrive7.0 使用者介面、iPhone 手機數位鑰匙、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 及 Android Auto)、手機無線充電裝置、車況抬頭顯示器、M 款真皮多功能方向盤、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能、鋁質格紋飾板、環艙氣氛燈組、豪華型三區恆溫空調、 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 光影車門飾板、M 款縫線安全帶及 harman/kardon 高傳真音響系統。行李廂標準置物空間較前一代提昇 20 公升來到 390 公升，後座椅背支援 40:20:40 分離傾倒功能。

BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
第二代 2 Series Coupé 延續駕駛導向座艙設計，M240i xDrive 配置鋁質格紋飾板。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
10.25 吋虛擬數位儀錶顯示內容豐富，在陽光下也具備良好的判讀效果。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
方向盤採用 M 款多功能三幅設計，兩側提供多功能操作按鈕，後方設有換檔撥片，擁有厚實且舒適的握感。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
中控台上方配置 10.25 吋中控觸控螢幕，內建 iDrive7.0 使用者介面，支援 BMW 智慧語音助理 2.0、BMW 智能衛星導航系統及無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 及 Android Auto)。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
空調採用三區獨立恆溫設計，溫度與風量顯示於中央出風口之間。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
中控臺下方音響控制介面延續自定數字快速按鈕的傳統，只要滑動即可在螢幕預覽功能。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
中央鞍座面板整合線傳排檔桿、 iDrive 觸控手寫旋鈕、電子手煞車開關、 Auto-Hold 開關、動態行車模式切換 (Sport、Comfort、Eco Pro 及 Adaptive) 、停車雷達開關、怠速熄火開關、 DSC 動態穩定控制系統開關及引擎啟閉按鈕等。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
第二代 2 Series Couope 的門板加入三角壓花造型，M240i xDrive 配置 M 光影車門飾板。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
M240i xDrive 採用 Vernasca / 真皮跑車座椅，雙前座可進行電動調整及電動腰靠，腿部支撐也可手動調整延伸程度，駕駛座具備記憶功能，無論包覆性與支撐性均十分出色。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
後座採用雙人座設定，具備不錯的包覆性與支撐性，但空間則較為受限。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
後座配置專屬的恆溫空調分區，也配置出風口，下方提供 2 組 USB Type-C 插座。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
附表為本站實測座艙空間之數據。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
行李廂標準置物空間較前一代提昇 20 公升來到 390 公升，後座椅背支援 40:20:40 分離傾倒功能，開口受到燈具造型限制而略窄。
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
附表為本站實測行李廂空間之數據。
安全防護方面，第二代 2 Series Coupé 標準搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、盲點偵測警示、車道偏離警示、後方車流警示、後方防追撞警示、速限提示功能，也配備自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統、前後方停車警示系統、倒車輔助攝影及 6 具 SRS 輔助氣囊等。

BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
動力配置方面，M240i xDrive 採用代號 B58 的 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及 xDrive 智慧型可變四輪驅動系統，於 5,500rpm 時可輸出 374hp 最大馬力，於 1,900rpm 時可輸出 500Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.3 秒完成。

BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
開著 M240i xDrive 上路，輕觸油門踏板即感受到敏銳的動能，引擎排氣聲浪渾厚動聽，在車速提昇之時變速箱的銜接相當順暢，較上一代有所提昇的動力輸出確實也反應在加速表現上，短時間內即可獲取所需車速，一般道路的超車自然也輕而易舉。

BMW M240i xDrive Coupé
BMW M240i xDrive Coupé
操駕感受方面，G42 2 Series Coupé 受惠於採用與 3 Series 及 4 Series 相同的 CLAR 模組化平台打造，而非 2 Series Gran Coupé 所採用的 FAAR 模組化平台，加上前懸吊為獨立麥花臣式 (雙接頭彈簧柱)，後懸吊採用獨立五連桿式，且前輪傾角較前一代調向負 30 分，在轉向時的車身回饋繼俐落而扎實，而可變式運動轉向系統及 Servotronic 車速感應轉向輔助更讓車速快慢間的回饋感游刃有餘，避震器阻尼雖然硬朗，但電子懸吊的配置使日常代步與熱血駕馭得以兼顧。 

邁入第二世代的 2 Series Coupé 在延續緊湊身形與俐落操控之餘，針對 M240i 車型換上 xDrive 四輪驅動系統，使良好的駕馭樂趣更多了分安定感，而造型與科技層面的精進，也讓這款轎跑車更具吸引力，相信仍可受到喜愛此一風味的族群青睞。

BMW M240i xDrive Coupé
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