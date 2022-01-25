四驅上身 樂趣更增　BMW M240i xDrive Coupé (G42) 試駕

●2 Series Coupé 車型第二代版本，接替 F22 車系
●搭載全新 TwinPower Tubo 六缸汽油引擎，最大馬力自前一代的 340hp 提昇至 374hp
●由後驅配置改為 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統
●車側配置平整式門把手
●氣壩及 Air Curtain 的空體力學更優異，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力
●座艙配備 12.3 吋全液晶儀表板與 10.25 吋觸控螢幕，車載系統升級為 iDrive 7.0，搭配智慧語音助理 2.0
●恆溫空調自雙區升級為三區
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本次試駕車型為建議售價新台幣 289 萬元起的 M240i xDrive。BMW 於 2013 年時推出代號 F22 的第一代 2 Series Coupé，接替 1 Series Coupé 作為入門雙門轎跑作品，經過約莫 8 年的發展迎來第二世代，延續後輪驅動的設定，滿足喜愛駕馭樂趣的消費者需求，國內總代理汎德在原廠在 7 月發表後約莫 2 個月的時間便展開接單，引進編成與接單價分別是 220i M Sport (新台幣 199 萬元起)、220i M Sport 首發版 (新台幣 206 萬元起，限量 50 輛) 及本次試駕的 M240i xDrive (新台幣 289 萬元起)。
M240i xDrive 擁有 M Performance 專屬鈰灰色套件。外觀方面，G42 2 Series Coupé 仍採用長車頭、短車尾的轎跑設定，細節上致敬經典的 02 車型，雙腎形水箱護罩支援主動進氣調節，氣壩、Air Curtain 導流孔都經過更優異的空體力學考量，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力。車側配置平整式門把手，足踏 19 吋 M 款雙輻式 792M 輪圈，搭配 M Performance 專屬鈰灰色套件，車尾則採用與現行車款相似的設計，牌照位置依然保留在尾廂蓋上，但整體車尾造型變得更飽滿。尺碼部分，M240i xDrive 的車身長寬高分別是 4,548x1,838x1,404 (mm)，全車系軸距較前一代加長 51mm 來到 2,741mm。
G42 2 Series Coupé 仍採用長車頭、短車尾的轎跑設定，M240i xDrive Coupé 的車身尺碼長寬高分別是 4,548x1,838x1,404 (mm)。
車尾在行李廂蓋上方配置 M 款小鴨尾，排氣尾管為矩形雙邊單出設計，保險桿下方的擾流造型相當立體。
雙腎形水箱護罩中央相連，格柵支援主動進氣調節，外框以鈰灰色搭配亮黑色點綴。
智慧 LED 頭燈支援 Glare-free 光型變化功能，日行燈與方向燈整合為單一 LED 導光條。
前保險桿兩側氣壩整合停車雷達，外側配有 Air Curtain 通風口。
第二代 2 Series Coupé 配置平整式門把手，取代過去的外拉式設計。
車門維持採用無窗框設計。
車外後視鏡蓋施以鈰灰色處理，中央整合 LED 方向燈。
M240i xDrive 足踏 19 吋 M 款雙輻式 792M 輪圈，配胎為前 225/40R19 後 255/35R19 的 Pirelli P Zero，內部配置藍色烤漆煞車卡鉗。
LED 尾燈具有燻黑的燈殼底座，內部以相當銳利且立體的 LED 導光條呈現。內裝方面，G42 2 Series Coupé 採用慣有的駕駛化導向座艙，透過 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕，構成 BMW 全數位虛擬座艙，搭載 iDrive7.0 使用者介面、iPhone 手機數位鑰匙、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 及 Android Auto)、手機無線充電裝置、車況抬頭顯示器、M 款真皮多功能方向盤、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能、鋁質格紋飾板、環艙氣氛燈組、豪華型三區恆溫空調、 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 光影車門飾板、M 款縫線安全帶及 harman/kardon 高傳真音響系統。行李廂標準置物空間較前一代提昇 20 公升來到 390 公升，後座椅背支援 40:20:40 分離傾倒功能。
第二代 2 Series Coupé 延續駕駛導向座艙設計，M240i xDrive 配置鋁質格紋飾板。
10.25 吋虛擬數位儀錶顯示內容豐富，在陽光下也具備良好的判讀效果。
方向盤採用 M 款多功能三幅設計，兩側提供多功能操作按鈕，後方設有換檔撥片，擁有厚實且舒適的握感。
中控台上方配置 10.25 吋中控觸控螢幕，內建 iDrive7.0 使用者介面，支援 BMW 智慧語音助理 2.0、BMW 智能衛星導航系統及無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 及 Android Auto)。
空調採用三區獨立恆溫設計，溫度與風量顯示於中央出風口之間。
中控臺下方音響控制介面延續自定數字快速按鈕的傳統，只要滑動即可在螢幕預覽功能。
中央鞍座面板整合線傳排檔桿、 iDrive 觸控手寫旋鈕、電子手煞車開關、 Auto-Hold 開關、動態行車模式切換 (Sport、Comfort、Eco Pro 及 Adaptive) 、停車雷達開關、怠速熄火開關、 DSC 動態穩定控制系統開關及引擎啟閉按鈕等。
第二代 2 Series Couope 的門板加入三角壓花造型，M240i xDrive 配置 M 光影車門飾板。
M240i xDrive 採用 Vernasca / 真皮跑車座椅，雙前座可進行電動調整及電動腰靠，腿部支撐也可手動調整延伸程度，駕駛座具備記憶功能，無論包覆性與支撐性均十分出色。
後座採用雙人座設定，具備不錯的包覆性與支撐性，但空間則較為受限。
後座配置專屬的恆溫空調分區，也配置出風口，下方提供 2 組 USB Type-C 插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
行李廂標準置物空間較前一代提昇 20 公升來到 390 公升，後座椅背支援 40:20:40 分離傾倒功能，開口受到燈具造型限制而略窄。
附表為本站實測行李廂空間之數據。安全防護方面，第二代 2 Series Coupé 標準搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、盲點偵測警示、車道偏離警示、後方車流警示、後方防追撞警示、速限提示功能，也配備自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統、前後方停車警示系統、倒車輔助攝影及 6 具 SRS 輔助氣囊等。
動力配置方面，M240i xDrive 採用代號 B58 的 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及 xDrive 智慧型可變四輪驅動系統，於 5,500rpm 時可輸出 374hp 最大馬力，於 1,900rpm 時可輸出 500Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.3 秒完成。
開著 M240i xDrive 上路，輕觸油門踏板即感受到敏銳的動能，引擎排氣聲浪渾厚動聽，在車速提昇之時變速箱的銜接相當順暢，較上一代有所提昇的動力輸出確實也反應在加速表現上，短時間內即可獲取所需車速，一般道路的超車自然也輕而易舉。
操駕感受方面，G42 2 Series Coupé 受惠於採用與 3 Series 及 4 Series 相同的 CLAR 模組化平台打造，而非 2 Series Gran Coupé 所採用的 FAAR 模組化平台，加上前懸吊為獨立麥花臣式 (雙接頭彈簧柱)，後懸吊採用獨立五連桿式，且前輪傾角較前一代調向負 30 分，在轉向時的車身回饋繼俐落而扎實，而可變式運動轉向系統及 Servotronic 車速感應轉向輔助更讓車速快慢間的回饋感游刃有餘，避震器阻尼雖然硬朗，但電子懸吊的配置使日常代步與熱血駕馭得以兼顧。
邁入第二世代的 2 Series Coupé 在延續緊湊身形與俐落操控之餘，針對 M240i 車型換上 xDrive 四輪驅動系統，使良好的駕馭樂趣更多了分安定感，而造型與科技層面的精進，也讓這款轎跑車更具吸引力，相信仍可受到喜愛此一風味的族群青睞。