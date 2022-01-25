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新台幣 468 萬元起　Maserati Levante GT Eracle Edition 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40

Maserati 總代理臺灣蒙地拿今日 1/21 推出 Levante GT Eracle Edition，建議售價為新台幣 468 萬元起，預計今年第二季開始陸續交車。

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Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
Levante GT Eracle Edition 僅限量供應 30 輛，其車名 Eracle 是為了紀念希臘神話中宙斯之子 Hēraklês (海格力斯) 令人景仰的豐功偉業，在外觀部分配置 21 吋 Eracle 輪圈，煞車卡鉗採用紅色烤漆，也升級進階煞車系統，前煞車為六活塞卡鉗搭配 380x34 mm 打孔通風碟，後煞車為單活塞卡鉗搭配 330 x 22 mm 通風碟，此外也擁有前後軸 Maserati Skyhook 電子阻尼及主動式六段氣壓懸吊，支援最多 8.5 公分的車高調整幅度。

Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
內裝配備方面，Levante GT Eracle Edition 擁有 8.4 吋觸控式 MIA 智能多媒體系統、無線 Apple CarPlay/Android Auto、8 支揚升器音響、全景式電動天窗、12 向電動調整真皮座椅、駕駛座椅 2 組記憶功能、電動調整方向盤附鋁質換檔撥片、具備空氣品質偵測功能的四區恆溫空調、360° 倒車顯影輔助、盲點偵測輔助、ACC 主動式定速巡航系統、FCW Plus 進階緊急煞車輔助系統、ABSA 主動式盲點偵測輔助系統及 LKA 主動式車道維持輔助系統。

Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
動力配置方面，Levante GT Eracle Edition 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 eBooster 串聯傳統渦輪，搭配 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統，可輸出 330hp 最大馬力及 450Nm 峰值扭力，於經濟部能源局 9 月的測試中繳出 12.6km/L 的平均油耗數字。

Maserati Levante GT Eracle Edition
Maserati Levante GT Eracle Edition
2016 年問世的 Levante 是 Maserati 創廠以來的第一款休旅車，帶來不錯的銷售表現，國內於同年 10 月引進，2018 年新增 Trofeo 性能旗艦，前年 (2020) 原廠更推出專為我國打造的 Levante Elite，於一週內將 50 輛配額售罄，甚至創下單月 76 輛的銷售成績，去年底推出 2022 年式時更導入全新 2.0 升油電動力的 GT 車型，如今原廠針對該車型推出限量 30 輛的 Eracle Edition 進行配備升級，相信可強化產品吸引力。

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