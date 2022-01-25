新台幣 468 萬元起　Maserati Levante GT Eracle Edition 正式在台上市

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Levante GT Eracle Edition 僅限量供應 30 輛，其車名 Eracle 是為了紀念希臘神話中宙斯之子 Hēraklês (海格力斯) 令人景仰的豐功偉業，在外觀部分配置 21 吋 Eracle 輪圈，煞車卡鉗採用紅色烤漆，也升級進階煞車系統，前煞車為六活塞卡鉗搭配 380x34 mm 打孔通風碟，後煞車為單活塞卡鉗搭配 330 x 22 mm 通風碟，此外也擁有前後軸 Maserati Skyhook 電子阻尼及主動式六段氣壓懸吊，支援最多 8.5 公分的車高調整幅度。
內裝配備方面，Levante GT Eracle Edition 擁有 8.4 吋觸控式 MIA 智能多媒體系統、無線 Apple CarPlay/Android Auto、8 支揚升器音響、全景式電動天窗、12 向電動調整真皮座椅、駕駛座椅 2 組記憶功能、電動調整方向盤附鋁質換檔撥片、具備空氣品質偵測功能的四區恆溫空調、360° 倒車顯影輔助、盲點偵測輔助、ACC 主動式定速巡航系統、FCW Plus 進階緊急煞車輔助系統、ABSA 主動式盲點偵測輔助系統及 LKA 主動式車道維持輔助系統。
動力配置方面，Levante GT Eracle Edition 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 eBooster 串聯傳統渦輪，搭配 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統，可輸出 330hp 最大馬力及 450Nm 峰值扭力，於經濟部能源局 9 月的測試中繳出 12.6km/L 的平均油耗數字。
2016 年問世的 Levante 是 Maserati 創廠以來的第一款休旅車，帶來不錯的銷售表現，國內於同年 10 月引進，2018 年新增 Trofeo 性能旗艦，前年 (2020) 原廠更推出專為我國打造的 Levante Elite，於一週內將 50 輛配額售罄，甚至創下單月 76 輛的銷售成績，去年底推出 2022 年式時更導入全新 2.0 升油電動力的 GT 車型，如今原廠針對該車型推出限量 30 輛的 Eracle Edition 進行配備升級，相信可強化產品吸引力。