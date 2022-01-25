電動旅行車新選擇　Porsche Taycan Sport Turismo 登場

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全車系共有 5 款車型選擇，分別是 Taycan Sport Turismo (408ps)、Taycan 4S Sport Turismo (530ps)，上述兩者可額外選配 Performance Battery Plus 電池性能升級套件，而中高階車型則有 Taycan GTS Sport Turismo (598ps)、Taycan Turbo Sport Turismo (680ps) 及 Taycan Turbo S Sport Turismo (761ps) 三個等級。
整體來看，Taycan Sport Turismo 取消了 Taycan Cross Turismo 車身周圍的越野套件，並且新增後驅二輪傳動的選項。其餘設計均與 Taycan Cross Turismo 差異不大，亦保留品牌一貫的 flyline 流線造型，駕駛座頭部空間較四門房車版多出 9mm、後座則有 45mm，加上 801mm 大面積的尾門開口與最多 1,212 公升的行李廂空間，整體便利性大幅度提升。
坐進車內，承襲 Taycan 車系的基本架構，採用獨立曲面設計儀錶板，配備 10.9 吋資訊娛樂顯示幕，乘客座也可選配顯示幕，並導入全新的日照控制全景式玻璃車頂，透過電子透明液晶薄膜技術，可將車頂分為九個區域，自由切換透視或霧面，也可選擇半遮蔽或強化遮蔽。另外 PCM 保時捷通訊管理除了可連接 iPhone 外，亦支援採用 Google Android 系統的手機。
動力系統方面，Taycan Sport Turismo 性能最強悍的 Taycan Turbo S Sport Turismo 0-100km/h 加速僅需 2.8 秒，最高時速可達到 260km/h。而擁有最大續航力的車型為 Taycan 4S Sport Turismo，其充滿一次電可行駛 498 公里。
隨著 Taycan Sport Turismo 的加入後，全車系總計共有 3 款車身造型選擇，對於有意入主電動車，又對 Porsche 情有獨鍾的族群來說，相信會更具吸引力。