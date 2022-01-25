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Toyota Corolla Cross No.045 ---- 實用舒適的中央扶手

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40

Toyota Corolla Cross 經歷將近一年的長期使用，其尺碼、空間適合多數都會的用車環境，相當符合一般買家的用車期待。而在乘坐舒適性方面，其座椅材質、設計也有稱職的表現 (按此參閱)，不過對於駕駛或者乘客而言，中央扶手也是實際用車時影響舒適度的重要元素之一。

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目前市面上的主流新車，無論是國產或者進口車型，大部分都可以看見前座中央的扶手設計。
目前市面上的主流新車，無論是國產或者進口車型，大部分都可以看見前座中央的扶手設計。Corolla Cross 中央扶手整合於鞍座後方，上飾蓋未與紅色內裝同步，而是使用灰黑皮質包覆，同時增加質感與舒適度。扶手長度與高度位置合理，不影響駕駛排檔的動作，手肘倚靠上去亦不會與門板扶手產生左右高低不均的現象。

Corolla Cross 中央扶手整合於鞍座後方，上飾蓋未與紅色內裝同步，而是使用灰黑皮質包覆。2 段前後滑動功能在國產中型休旅車少見，滑移距離經實測大約有 10 公分，可以滿足不同身材的駕駛或乘客。
在機能性方面，2 段前後滑動功能在國產中型休旅車少見，同性質的功能在過去長測車款當中僅有 Altis 與 Elantra Sport 可見。拉動滑移距離經實測大約有 10 公分，可以滿足不同身材的駕駛或乘客。打開來後，內部呈現一處方正而淺的置物區域，底部具備絨質軟墊，可輕易放入市面上大多數的智慧型手機或小物品，其充電線可自預留凹洞拉出，靠近排檔座端還含有 12V 電源與 USB Type-A 插座，後者僅有充電功能，無法像 Kuga 能與車機同步連結。

打開來後，內部呈現一處方正而淺的置物區域，底部具備絨質軟墊，可輕易放入市面上大多數的智慧型手機或小物品。
靠近排檔座端還含有 12V 電源與 USB Type-A 插座，後者僅有充電功能，可惜無法像 Kuga 能與車機同步連結。
綜合來看，Corolla Cross 中央扶手選用皮質包覆並具備前後滑移機能，內部也有提供儲物空間和充電孔，兼顧舒適與實用性，對比國產車或者同性質的休旅車來說，確實有亮眼的表現。

本週使用方面，此車主要擔任工作車於新北市和台北市往返採訪，過程中也進行試車動態的拍攝工作，總計行駛 341.5 公里，其中約 30% 為高速公路，剩餘多半是市區道路，添加 38.32 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 8.91km/L 的表現。

本週總計行駛 341.5 公里，其中約 30% 為高速公路，剩餘多半是市區道路，添加 38.32 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 8.91km/L 的表現。
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