BMW 決定停產 V12 引擎　將在北美推出限定 12 輛的「The Final V12」M760Li 紀念

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BMW 在 1987 年推出了 BMW 750iL，首度搭載代號 M70 的自然進氣 V12 引擎，配有單頂置凸輪軸、每缸兩氣門和創新的線控電子節氣門等技術，使其最大輸出可發揮出 295hp，至此成為豪華品牌旗艦車款競爭的濫觴。
雖然 BMW 原廠尚未公布「The Final V12」的官方照片，不過已明確表示「The Final V12」將透過 C 柱上的"V12"字標、兩種專屬塗裝 (Window Gray / Jet Black) 的 20 吋 Style 760M 雙輻鋁合金輪圈，以及藍色或黑色的 M Sport 煞車卡鉗來與一般 7 系列區隔。
進到車內，四個車門門檻上都有"The Final V12"字樣以及 BMW Individual 部門提供的鋼琴黑色烤漆，配備方面則提供 80 款以上的 BMW Individual Full Merino 皮質座椅、Sky Lounge 全景式電動玻璃天窗、Bowers & Wilkins 音響系統、豪華後座套件與遙控停車等輔助套件。而更顯車主尊榮感的，則是每款 The Final V12 於中控台上都有「1 of 12」的字樣，在交車後原廠還將隨附專屬紀念獎盃，紀錄了車輛選定的車色、內裝材質與編號。
動力表現上，M760i xDrive 採用 6.6 升 BMW M TwinPower Turbo 雙渦輪增壓 V12 引擎，最大馬力為 601hp，搭配 8 速自排變速箱與 xDrive 四輪驅動系統，可在 3.6 秒內完成 0-60mph 的加速。
此款於北美市場推出的「The Final V12」限定版原廠開價 200,000 美元起，並且將優先提供長期持有 BMW 7 Series V12 車款的車主。在國內市場方面，總代理汎德仍將 M760i xDrive 列為常態販售車款的清單內，建議售價為新台幣 968 萬元起。