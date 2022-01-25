Citroën C5 Aircross No.011 ---- 便利的手動換檔功能

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而此輛 Citroën C5 Aircross 所採用的變速系統為 EAT8 多模式 8 速手自排變速系統，支援手動切換前進檔位功能。其排檔桿採用線傳式設計，除 P 檔是透過按鈕外，R、N、D 檔均是透過推動線傳排檔桿搭配一旁的 UNLOCK 鍵來切換，算是容易上手。而位於排檔桿下方的 M 按鍵則為手動換檔模式開關，切入後便需透過方向盤兩側後方的換檔撥片來進行升降檔。
然而在 D 檔狀態下，如需瞬間降檔使轉速拉高，進行超車、爬坡或作為下坡時的引擎煞車之用，只要直接按下方向盤左後方的退檔撥片，即可強制介入降檔，電動對於變速箱的保護程度低，因此可在短時間內獲取更高的扭力輸出，當手部不再操作撥片，變速箱會自行切回 D 檔，相當便利。
C5 Aircross 的換檔撥片設計在方向機柱上，不會隨著方向盤轉動，且按下撥片時僅外側會微幅移動，內側固定端仍保持不動，在使用上需稍加適應，掌握其位置後即便在彎道中欲操作也不算困難。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，因里程較短而在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。