【油價公告】中油、台塑宣布明(24)日起國內汽油漲 0.6 元、柴油漲 0.2 元
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2022-01-25 12:55:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (24) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元。
台灣中油表示，本週受俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、葉門叛軍襲擊阿拉伯聯合大公國及土耳其輸油管爆炸等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.04美元，新臺幣兌美元匯率升值0.014元，國內油價依公式計算漲幅為3.86%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.1元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.5元，換算後95無鉛汽油每公升31.8元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.8元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元，汽、柴油實際價格每公升調漲0.6元及0.2元。
台塑石化台塑石油表示，受到俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，以及阿拉伯聯合大公國遭葉門胡塞武裝組織襲擊等地緣政治風險提升影響，促使本週國際油價續漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年1月24日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.2元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。