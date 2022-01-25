換上 1.3 升引擎　2022 年式 DFSK K07S 登場

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2022 年式 K07S 的車身尺碼長寬高分別是 4,070x1,560x1,910 (mm)，軸距則為 2,760mm，車色提供典雅白與水晶銀兩款車色選項，足踏 165R14 鋼圈，高功版 1.3L 精典型多出前霧燈。配備方面搭載 ABS 電子防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統與胎壓偵測系統，高功版 1.3L 精典型多出前門電動窗、電子動力方向盤、遙控中控鎖及遙控鑰匙，空調列為全車系選用配備。
酬載機能方面，2022 年式 K07S 座艙可乘坐 5 人或 7 人，後側門採用手動滑門設計，尾門則為手動上掀式設計，最高置物容積達到 4.14 立方公尺，含乘客之最大載重為 735 公斤。
動力配置方面，2022 年式 K07S 採用符合國 VI 排放規範的 1,293cc 排氣量的中置直列 4 缸自然進氣汽油引擎，取代 2019 年後採用的 1.2 升引擎，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，可輸出約 91.19hp (68kW) 最大馬力及 125Nm 峰值扭力，平均油耗約為 16.13km/L。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興販售的車款均以小貨車為主，分別是雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款，至於廂型車則尚未導入。