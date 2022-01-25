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換上 1.3 升引擎　2022 年式 DFSK K07S 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40

DFSK 日前在中國大陸推出 2022 年式 K07S 廂型車，編成提供高功版 1.3L 基本型與高功版 1.3L 精典型共 2 款。

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DFSK K07S
DFSK K07S
2022 年式 K07S 的車身尺碼長寬高分別是 4,070x1,560x1,910 (mm)，軸距則為 2,760mm，車色提供典雅白與水晶銀兩款車色選項，足踏 165R14 鋼圈，高功版 1.3L 精典型多出前霧燈。配備方面搭載 ABS 電子防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統與胎壓偵測系統，高功版 1.3L 精典型多出前門電動窗、電子動力方向盤、遙控中控鎖及遙控鑰匙，空調列為全車系選用配備。

DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
酬載機能方面，2022 年式 K07S 座艙可乘坐 5 人或 7 人，後側門採用手動滑門設計，尾門則為手動上掀式設計，最高置物容積達到 4.14 立方公尺，含乘客之最大載重為 735 公斤。

DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
DFSK K07S
動力配置方面，2022 年式 K07S 採用符合國 VI 排放規範的 1,293cc 排氣量的中置直列 4 缸自然進氣汽油引擎，取代 2019 年後採用的 1.2 升引擎，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，可輸出約 91.19hp (68kW) 最大馬力及 125Nm 峰值扭力，平均油耗約為 16.13km/L。

DFSK K07S
DFSK K07S
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興販售的車款均以小貨車為主，分別是雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款，至於廂型車則尚未導入。 

DFSK K07S
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