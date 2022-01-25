節能入門新戰力　2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 試駕

新在哪裡？

●和泰汽車去年 12/22 推出 2022 年式 RAV4，提供 2.0L 汽油與 2.5L Hybrid 油電兩款動力，售價均較 2021 年式調漲

●而 2.5L Hybrid 油電新增入門的尊爵車型，建議售價為新台幣 109.9 萬元起

●全車系前霧燈自傳統燈泡升級為 LED 光源，Hybrid 全車系更導入新款倒梯形 LED Bi-beam 頭燈，整合 LED 定位燈與日行燈，搭配狹長的方向燈造型帶來新意，汽油車型則延續原有燈具設計。

●搭載於 2.0L 汽油尊爵、2.0L 汽油旗艦、2.5L 油電旗艦及 2.5L 油電旗艦 4WD 的 18 吋鋁合金輪圈自先前的五幅式改為全新十幅式設計，而 2.0L 汽油 ADVENTURE 4WD 鋁合金輪圈則改採黑色單色取代原有的雙色切削設計。

●車色部分，2022 年式 RAV4 將原有的電馳藍 (8W9) 改為石漠藍 (8W2) ，

●內裝則不再供應灰色選項，僅保留黑色單一選項。

●在配備方面以汽油豪華為基礎，增加雙區恆溫空調、PVM 環景影像輔助系統及電動收折後視鏡

●尊爵相較於旗艦車型少去前座環艙氣氛燈 (足部、中央與兩側置物盤/置杯架)、DAC 下坡緩降輔助系統、BSM 盲點偵測警示系統、E-Mirror 電子式後視鏡、前霧燈、足踢感應式電動尾門 (附遙控及防夾功能)、Qi 無線充電座、雙前座通風座椅、雨滴感應式自動雨刷、前後雙鏡頭行車記錄器 (含 App 智慧遙控功能)、Smart Entry 車門啟閉系統

●尊爵相較於旗艦車型，停車雷達自 8 個減為後方 2 個，車內電子防眩光後視鏡改為手動設計，駕駛座椅自 8 向電動改為 6 向手動並取消電動腰靠與記憶功能，儀錶板自數位式改為高反差雙環式，MID TFT 多功能資訊顯示幕自 7 吋改為 4.2 吋，方向盤及排檔桿自真皮包覆改為軟質包覆。

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2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 2022 年式 RAV4 2.5L Hybrid 油電新增入門的尊爵車型，建議售價為新台幣 109.9 萬元起。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 尊爵車型將旗艦車型的霧銀色水箱罩格柵及亮銀色保險桿下護板改為塑料原色，前霧燈也取消，但仍換上新款倒梯形 LED Bi-beam 頭燈。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 2022 RAV4 Hybrid 油電尊爵的車身尺碼長寬高分別是 4,600x1,855x1,685 (mm)，軸距則為 2,690mm。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 行李廂蓋中央的飾條自旗艦車型的銀色改為車身同色烤漆，保險桿下方護板取消亮銀色烤漆，改為大面積防刮塑料材質包覆，排氣尾管採用雙邊單出設計。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 水箱罩格柵自旗艦型的霧銀色改為塑料原色，中央廠徽採用藍底色處理來象徵 Hybrid 油電複合動力，下方配置 PVM 環景影像輔助系統所需的前方攝影鏡頭，保險桿下護板自旗艦型的亮銀色改為塑料防刮材質。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 2022 年式 RAV4 Hybrid 全車系導入新款倒梯形 LED Bi-beam 頭燈，整合 LED 定位燈與日行燈，搭配狹長的方向燈造型帶來新意。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 Hybrid 尊爵車型足踏 17 吋高剛性五幅式鋁合金輪圈，配胎為 225/65R17 的 Bridgestone Alenza。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 尾燈結合 LED 導光條小燈及傳統燈泡方向燈，後霧燈位於左側，採用 LED 光源。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 2022 年式 RAV4 座艙不再供應灰色選項，僅保留黑色單一選項。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 尊爵車型的儀錶板自旗艦車型的數位式改為高反差雙環式，中央的 MID TFT 多功能資訊顯示幕也自 7 吋改為 4.2 吋。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 三幅式方向盤自旗艦車型的真皮包覆改為軟質塑料包覆，兩側仍配置多功能操作介面。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 中控台配置 9 吋 WiFi 版本的 TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結，透過 WiFi 連線可使用愛車秘書與即時生活資訊兩種功能。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 尊爵車型相較於旗艦車型，其車內電子防眩光後視鏡改為手動設計，也取消 E-Mirror 電子式後視鏡改為傳統反射式。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 Hybrid 尊爵車型以汽油豪華的配備水準為基礎，增加雙區恆溫空調，雖較旗艦車型少去 Smart Entry 車門啟閉系統，但 Push Start 引擎啟閉系統仍予以保留。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 排檔桿自旗艦車型的真皮包覆改為軟質塑料包覆，中央鞍座整合 EPB 電子駐車煞車系統開關、Auto Hold 自動定車煞車系統開關、多重駕駛模式 (Eco/Normal/Sport) 按鈕及 EV Mode 純電駕駛模式開關，搭配置物凹槽。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 中央鞍座配置 2 組具止滑與夾緊功能的置杯座，中央扶手下方也提供置物空間。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 尊爵車型的駕駛座椅自旗艦車型的 8 向電動調整，改為 6 向手動調整，而電動腰靠與記憶功能亦取消。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 後座空間對於三人乘坐也屬充裕，椅背傾斜角度可進行手動調整。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 雖然是新增的入門車型，後座乘客仍享有可調整風向及風量的空調出風口，下方配置 12V 電源插座。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 附表為本站實測座艙空間之數據。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 行李廂空間平整，尊爵車型的尾門改為手動啟閉設計。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 行李廂底板下方無備胎設計，但井然有序地將千斤頂、補胎工具與警示牌等隨車配件進行排列。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 附表為本站實測後行李廂空間之數據。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 油電尊爵車型雖是以汽油豪華的配備等級為基礎，但多出 PVM 環景影像輔助系統。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵 2022 年式 RAV4 全車系標準搭載 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統，提供包括 ACC 全速域主動式車距維持定速系統及 LTA 車道循跡輔助系統在內的駕駛輔助科技。

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵

2022 Toyota RAV4 Hybrid 油電尊爵