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油電休旅陣線再擴張　Jeep Compass e-Hybrid 及 Renegade e-Hybrid 連袂於歐洲登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40

Jeep 日前在歐洲市場推出 Compass e-Hybrid 及 Renegade e-Hybrid 兩款油電複合動力休旅產品，首波於義大利推出，今年底前將在德國、法國、比利時、荷蘭、葡萄牙及北歐五國等市場接續推出。

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Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Compass e-Hybrid (右) 及 Renegade e-Hybrid (左) 連袂於歐洲登場。
外觀方面，Compass e-Hybrid 及 Renegade e-Hybrid 均提供 Upland 特別版本，車色為 Matter Azur 淺藍色搭配黑色烤漆車頂，Renegade 足踏 17 吋亮黑色鋁合金輪圈，Compass 則為 18 吋，包括水箱罩飾框及車尾護板均施以 MetaKrome 銅色處理，引擎蓋增加專屬圖案貼紙。

Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
內裝方面，Compass e-Hybrid 及 Renegade e-Hybrid 新增的 Upland 車型以環保為理念，在地毯及 SQAQUAL 材質座椅均採用來自海洋的塑料廢棄物回收再製而成，Renegade 的黑色塑料飾板則採用回收至汽車頭燈的塑料再製，細節施以 MetaKrome 銅色烤漆。配備方面，兩款車型均搭載 UConnect NAV 娛樂資訊導航系統，Renegade 配置 8.4 吋螢幕，Compass 則為 10.1 吋，搭配 My UConnect 手機聯網功能，安全部分則具備 Level 2 半自動駕駛輔助科技。

Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
動力配置方面，均採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配電動馬達及 7 速雙離合器自手排變速箱構成 e-Hybrid 48V 輕油電複合動力系統，引擎運用米勒循環技術，壓縮比達 12.5:1，可輸出 130hp 最大馬力及 240Nm 峰值扭力，馬達具備 15kW 最大功率及 55Nm 峰值扭力，支援起步、巡航、低速及停車等狀態下純電行駛，原廠表示油耗與排放均較純汽油車型降低 15%。

Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
Jeep 近年來積極轉型電動化，除了將具有悠久歷史的 Wrangler 車系增加 4xe 插電式油電動力選項，也擴及至品牌其他車型中，而 e-Hybrid 免插電式油電產品的增加，則帶給消費者更豐富的選項。

Jeep Compass e-Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid
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