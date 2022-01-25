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現行世代持續販售　美規 2022 年式 Nissan Rogue Sport 正式上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40

Nissan 日前推出美規 2022 年式 Rogue Sport 車系，配備等級分為 S、SV 及 SL 共 3 款，均可搭配前輪驅動或四輪驅動，不含運送雜費的建議為 24,260~30,390 美元起 (約合新台幣 67.2~84.2 萬元起)。

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Nissan Rogue Sport
Nissan Rogue Sport
配備部分提供 7 吋 NissanConnect 多媒體螢幕，也標準搭載 Nissan Safety Shield 360 系統，整合自動緊急煞車含行人偵測系統、盲點偵測系統、後方橫向車流警示系統、車道偏移警示系統、自動遠光燈輔助系統、後方自動煞車系統等，ProPILOT Assist 半自動駕駛輔助系統、智慧型環景顯示系統及交通標誌辨識系統也在選配清單中。

Nissan Rogue Sport
Nissan Rogue Sport
Nissan Rogue Sport
Nissan Rogue Sport
Nissan Rogue Sport
Nissan Rogue Sport
動力配置方面，美規 2022 年式 Rogue Sport 車系採用 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 Xtronic CVT 無段變速系統，於 6,000rpm 時可輸出 141hp 最大馬力，於 4,400rpm 時可輸出約 199.3Nm 峰值扭力，前驅車型具備約 11.9km/L 的平均油耗，四驅車型則為 11.48km/L。

Nissan Rogue Sport
Nissan Rogue Sport
美規 Rogue Sport 車系屬於歐規 Qushqai 的雙生車，然而歐規已在去年 (2021) 2/18 發表全新大改款，美規在進入 2022 年式後維持舊世代樣貌，不過大一號的新世代 X-Trail (Rogue) 在已在 2020 年時便導入，歐洲目前則無，顯見消費者對於不同尺碼的偏好。至於美規 Rogue Sport 大改款何時登場，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

Nissan Rogue Sport
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