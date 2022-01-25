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硬漢指數滿點 ! 全新 Ford Bronco Raptor 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40



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經過接近 5 個月的等待，Ford 終於以線上發表方式推出全新 Bronco Raptor，身載專屬外觀套件，不僅視覺效果更加有衝擊力，同時底盤懸吊、動力系統均全面優化，硬漢指數滿點 !

Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Bronco Raptor 與 F-150 Raptor 為相同的 Ford Performance 開發團隊所設計操刀，外觀方面導入 Bronco DR 相仿的越野車身套件，前保險桿與霧燈均為可拆卸式設計，肩負葉子板與擋泥的爆龜輪拱提供更強勢的視覺效果，前引擎蓋導入 Raptor 專屬的一體式散熱孔設計，水箱護罩則換上斗大的 FORD 字樣，蜂巢格柵的樣式也與標準車型有所不同。

Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Bronco Raptor 換上與 Fox 合作開發的高性能越野穩定 (HOSS) 系統，可透過感應器監控懸吊高度和地形條件，即時調整阻尼硬度；輪軸也同步加大升級，增加 218.44mm 的輪距，搭配 37 吋 BFGoodrich K02 輪胎，使得車身最小離地高度亦有 333mm 的表現。Bronco Raptor 的前懸吊行程為 330.2mm，後懸吊行程為 355.6mm，前近角 47.2 度，離去角 40.5 度，跨越角則為 30.8 度，具備較標準版更加優異的全地形越野能力。

Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
內裝部份在維持原有的鋪陳之下，分別於方向盤、排檔桿、門板、座椅與安全派等部位加入橘紅色車縫線元素，並配備更加厚實的方向盤與換檔撥片，前排座椅也採用專屬的運動化座椅，提供更穩固的支撐性與包覆性，椅背上也繡有 RAPTOR 的字樣。配備部分Bronco Raptor 標準提供 High Package 套件，配有 12 吋 SYNC4 多媒體系統、B&O 10 顆喇叭音響組與主動式巡航控制系統等功能。

Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
動力系統方面並未採用美式性能車一貫的大排量 V8 引擎，而是改採用全新 3.0 升 EcoBoost 雙渦輪增壓 V6 引擎，搭配經過調校的 10 速 SelectShift 自排系統，最大馬力超過 400hp。另外單邊雙出排氣尾管則具有 Bronco 車系首見主動閥門技術，駕駛可透過四種模式切換，包含 Normal、Sport、Quiet 和 Baja 來改變排氣聲浪。

國內市場方面，目前福特六和並未引進 Bronco 或 Bronco Sport 車系，然而已有貿易商搶先引進實車，7Car<小七車觀點> 此前亦曾商借 Bronco Sport Badlands 進行試駕體驗，有興趣的讀者 [請按此參閱]

Ford Bronco Raptor
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