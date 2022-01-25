硬漢指數滿點 ! 全新 Ford Bronco Raptor 登場

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Bronco Raptor 與 F-150 Raptor 為相同的 Ford Performance 開發團隊所設計操刀，外觀方面導入 Bronco DR 相仿的越野車身套件，前保險桿與霧燈均為可拆卸式設計，肩負葉子板與擋泥的爆龜輪拱提供更強勢的視覺效果，前引擎蓋導入 Raptor 專屬的一體式散熱孔設計，水箱護罩則換上斗大的 FORD 字樣，蜂巢格柵的樣式也與標準車型有所不同。
Bronco Raptor 換上與 Fox 合作開發的高性能越野穩定 (HOSS) 系統，可透過感應器監控懸吊高度和地形條件，即時調整阻尼硬度；輪軸也同步加大升級，增加 218.44mm 的輪距，搭配 37 吋 BFGoodrich K02 輪胎，使得車身最小離地高度亦有 333mm 的表現。Bronco Raptor 的前懸吊行程為 330.2mm，後懸吊行程為 355.6mm，前近角 47.2 度，離去角 40.5 度，跨越角則為 30.8 度，具備較標準版更加優異的全地形越野能力。
內裝部份在維持原有的鋪陳之下，分別於方向盤、排檔桿、門板、座椅與安全派等部位加入橘紅色車縫線元素，並配備更加厚實的方向盤與換檔撥片，前排座椅也採用專屬的運動化座椅，提供更穩固的支撐性與包覆性，椅背上也繡有 RAPTOR 的字樣。配備部分Bronco Raptor 標準提供 High Package 套件，配有 12 吋 SYNC4 多媒體系統、B&O 10 顆喇叭音響組與主動式巡航控制系統等功能。
動力系統方面並未採用美式性能車一貫的大排量 V8 引擎，而是改採用全新 3.0 升 EcoBoost 雙渦輪增壓 V6 引擎，搭配經過調校的 10 速 SelectShift 自排系統，最大馬力超過 400hp。另外單邊雙出排氣尾管則具有 Bronco 車系首見主動閥門技術，駕駛可透過四種模式切換，包含 Normal、Sport、Quiet 和 Baja 來改變排氣聲浪。
國內市場方面，目前福特六和並未引進 Bronco 或 Bronco Sport 車系，然而已有貿易商搶先引進實車，7Car<小七車觀點> 此前亦曾商借 Bronco Sport Badlands 進行試駕體驗，有興趣的讀者 [請按此參閱]。