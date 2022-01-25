把老咪改為電動車　MINI Recharged 計畫正式啟動

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MINI Recharged 計畫源於 2018 年紐約車展時所亮相的電動概念車，當時 Mini 便展出一輛改造為電動車的老 Mini，保留經典的內外設計，雖然沒有直接公布詳細規格，但也獲得許多迴響。
因此 Mini 位在英國牛津的團隊決定繼續發展該項計畫，並定名為 MINI Recharged，開放現有舊款 Mini 車主將愛車交付給研發團隊，將有關內燃機引擎的相關動力系統元件移除，換上電動馬達與電池模組等零件，並將儀錶板以原有設計風格為基礎，改為適合電動車使用的版本，提供剩餘行駛里程及馬達溫度等資訊。
動力配置方面，經過 MINI Recharged 改裝的電動 Mini 擁有 90kW 的最大功率 (約 120.6hp)，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時約 9 秒完成，搭配支援 6.6kW 功率充電的高壓電池模組之下，最高續航里程約 160 公里。
值得一提的是，MINI Recharged 改造團隊會將原車所搭載的內燃機引擎相關動力系統零件分類並保存，保留未來改回的可能性，讓選擇 MINI Recharged 的車主自行決定愛車的動力型態，兼顧日常使用與收藏價值。
Mini 近年來持續推廣電動化，而純電動作品 Mini Cooper SE 也已在去年底舉行的 Mini Day 正式在國內亮相，預計今年第一季便會展開預售活動，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。