解決 ADAS 濫用現象　IIHS 宣布將公告全新的評分標準

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近年隨著 ADAS 普及，駕駛使用主動安全輔助系統而分心造成的事故層出不窮，濫用的現象顯然是亟需解決的行車安全問題。IIHS 總裁 David Harkey 表示，部分主動駕駛輔助系統雖然在長途旅行時可以更加輕鬆，但沒有明確的證據顯示可以使行車更加安全。事實上，如果系統缺乏足夠的保護措施，那麼情況可能恰恰相反。
IIHS 表示，新的測試標準並非評估 ADAS 的功效，而是系統對於駕駛的監控程度。目前市面上主流的 ADAS 多半都會透過燈號、警示聲或者方向盤震動來提醒駕駛，隨著提醒時間越長，警示的聲響頻率就越快，不過要解決分心的現象，勢必要有更多種的組合類型。
IIHS 建議，如果駕駛對於系統發出的警示沒有做出反應，那麼系統應該要慢慢減速並於安全的地方將車輛停下來，並通知車廠客服或者進行緊急呼叫，一旦發生這種現象，那麼系統也要鎖定自動駕駛系統的部分功能，直到引擎關閉並再次啟動；如果沒有繫好安全帶，系統也都不能夠允許駕駛使用 ADAS 功能。
IIHS 也透露目前市場上沒有任何車輛符合全新的評量標準，要達到"Good"評價至少也要符合 8 種條件，如監控駕駛視線和手的位置、使用多種組合類型的警示來吸引駕駛的注意、減緩車輛速度並鎖定部分 ADAS 功能、變換車道須由駕駛操作或確認、長時間停車或駕駛沒有看路時，主動式巡航控制不會自動恢復、車道居中功能不能影響駕駛轉向、未繫安全帶不能使用 ADAS、關閉 AEB / LDWS 無法使用 ADAS。
按照 IIHS 的標準，在車輛尚未進入到完全自動化的階段，目前市面上的 ADAS 所採用的感應器、鏡頭仍有一定的限制或者盲點存在，駕駛仍需保有一定的參與度，才能將行車安全的保障最大化。
IIHS 公布要符合"Good"評價至少要達到 8 種條件。