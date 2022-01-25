商用油電旅行車　Toyota Corolla Commercial 於英國市場展開接單

我是廣告 請繼續往下閱讀
Corolla Commercial 商用車於 Toyota 英國 Burnaston 工廠生產，在外觀部分配置車頂置物橫桿及車尾拖車鉤，B 柱後的車窗悉數保留而未改為鐵板，不過施以深色隱私處理來增進貨品安全。車內採用 2 人座配置，原先 Touring Sports 的後座移除，改為平整的貨艙空間，與駕駛艙間加入防護網，底板也配置護板，置物空間長寬高分別是 1,558x952x682 (mm)。
配備方面，Corolla Commercial 商用車擁有 8 吋多媒體觸控螢幕、倒車顯影、光感應自動啟閉頭燈、電熱暨電動調整車外後視鏡、雙區獨立恆溫空調、電熱座椅、駕駛座電動腰靠調整、ACC 主動式車距維持定速系統、PCS 預警式防護系統、LKA 車道維持輔助系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統等。
動力配置方面，Corolla Commercial 採用 1.8 升 Hybrid 油電複合動力系統，可輸出 122hp 綜效最大馬力，搭配 E-CVT 電子無段變速系統及前輪驅動之下，在 WLTP 標準測試中的平均油耗為 19.58~22.2km/L ，最高拖曳能力為 750 公斤。
在歐洲市場像 Corolla Commerical 這種基於掀背式乘用車或旅行車所打造的商用車並不算少見，然而過去多以 B-Segment 掀背車為主，採用 C-Segment 旅行車且具備油電複合動力的作法則較少見，對於需要經常進入 ULEZ (超低排放區) 的貨運業者，可說是相當合適。