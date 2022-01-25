COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

商用油電旅行車　Toyota Corolla Commercial 於英國市場展開接單

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 12:55:40

Toyota 繼去年 8/31 於英國伯明罕 (Birmingham) 舉行的 2021 Commercial Vehicle Show 商用車展中，推出基於 Corolla Touring Sports 旅行車打造的 Corolla Commercial 商用車後，日前正式展開接單作業，報價 22,134.17 英鎊起 (約合新台幣 82.7 萬元起)，預計今年 6 月開始交車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Corolla Commercial 商用車於 Toyota 英國 Burnaston 工廠生產，在外觀部分配置車頂置物橫桿及車尾拖車鉤，B 柱後的車窗悉數保留而未改為鐵板，不過施以深色隱私處理來增進貨品安全。車內採用 2 人座配置，原先 Touring Sports 的後座移除，改為平整的貨艙空間，與駕駛艙間加入防護網，底板也配置護板，置物空間長寬高分別是 1,558x952x682 (mm)。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
配備方面，Corolla Commercial 商用車擁有 8 吋多媒體觸控螢幕、倒車顯影、光感應自動啟閉頭燈、電熱暨電動調整車外後視鏡、雙區獨立恆溫空調、電熱座椅、駕駛座電動腰靠調整、ACC 主動式車距維持定速系統、PCS 預警式防護系統、LKA 車道維持輔助系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統等。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
動力配置方面，Corolla Commercial 採用 1.8 升 Hybrid 油電複合動力系統，可輸出 122hp 綜效最大馬力，搭配 E-CVT 電子無段變速系統及前輪驅動之下，在 WLTP 標準測試中的平均油耗為 19.58~22.2km/L ，最高拖曳能力為 750 公斤。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
在歐洲市場像 Corolla Commerical 這種基於掀背式乘用車或旅行車所打造的商用車並不算少見，然而過去多以 B-Segment 掀背車為主，採用 C-Segment 旅行車且具備油電複合動力的作法則較少見，對於需要經常進入 ULEZ (超低排放區) 的貨運業者，可說是相當合適。

Toyota Corolla Commercial
Toyota Corolla Commercial
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀