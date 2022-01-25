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日規 Mazda CX-8 Exclusive Mode 及 Black Tone Edition 車型新增 2.5 升

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-25 14:55:40

Mazda 近日針對日規 CX-8 車系的 Exclusive Mode 及 Black Tone Edition 車型新增 2.5 升渦輪增壓汽油引擎選項，建議售價分別為 4,834.500 日圓起 (約合新台幣 117.9 萬元起) 及 4,335,100 日圓起 (約合新台幣 105.7 萬元起)。

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Mazda CX-8 Exclusive Mode
Mazda CX-8 Exclusive Mode
Exclusive Mode 在配備部分擁有槍灰水箱罩、前保險桿下方飾板、19 x 7J 鋁合金輪圈、排氣尾管飾框、電動天窗及蜂巢紋座艙飾板，6 人座車型再加第二排座椅電動滑移及椅背傾斜調整功能、第二排座椅通風功能、第二排座椅電動快速傾倒功能及第二排座椅中央走道側扶手。

Mazda CX-8 Exclusive Mode
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CX-8 Black Tone Edition 配備亮黑色車外後視鏡蓋、225/55R19 黑色烤漆鋁合金輪圈、亮黑色水箱罩、前保險桿下方飾板、排氣尾管飾框、電動天窗、黑色蜂巢紋搭配深色鍍鉻座艙飾板、深色鍍鉻手套箱開關及座椅調整按鈕、手套箱內部植絨處理、方向盤六點鐘方向只是、LED 室內燈、雙前座通風座椅、第二排座椅電動調整、扶手及通風功能、10 支揚聲器 Bose 音響系統。

Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
動力配置方面，本次提供 CX-8 Exclusive Mode 及 Black Tone Edition 車型選用的 2.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 SKYACTIV-DRIVE 6EC AT 6 速手自排變速系統，於 4,250rpm 時可輸出 230ps 最大馬力，於 2,000rpm 時可輸出 42.8kg-m 峰值扭力，搭配前輪驅動擁有 WLTC 標準下 12km/L 的平均油耗數字，搭配四輪驅動則為 11.6km/L。

Mazda CX-8 Black Tone Edition
Mazda CX-8 Black Tone Edition
CX-8 為 Mazda 在日本市場定位最高階的休旅產品，內部採用三排座椅配置，提供 6 人座或 7 人座選項，國內並未導入，不過同屬三排座椅且尺碼更大的 CX-9 在去年 (2021) 11/30 推出 2022 年式新車，導入全新第二排獨立雙座旗艦座椅，方向盤及雙前座/第二排座椅加熱裝置，車系編成也換上全球統一的命名原則，車型等級與建議售價依序為 25T 2WD Touring 149.9 萬 (七人座)、25T 2WD Premium-Captain Seat 176.9 萬 (六人座)、25T AWD Signature 188.5 萬 (七人座) 以及 25T AWD Signature-Captain Seat 192.9 萬(六人座含中央多功能控制台)。

Mazda CX-8 Black Tone Edition
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