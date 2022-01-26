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特企／小資看過來！天母這家創作和食　高CP聚餐好去處

▲天母新餐酒館，高CP值餐廳，絕對是聚餐的好去處。（圖／品牌提供）
▲天母新餐酒館，高CP值餐廳，絕對是聚餐的好去處。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-26 11:09:46

每到過節氣氛濃厚的冬天，就會想要找三五好友一起出來聚餐，或者下班與同事小酌。想找一間餐廳能夠料理好吃、價格不要太昂貴，最好環境舒適不要太嘈雜，店員服務又親切，而綜合以上的條件，那就絕對不要錯過google評價高達4.9顆星的全新餐酒館「Yoshi Bistronomy 創作和食」！

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「Yoshi Bistronomy 創作和食」位於靠近芝山捷運站，天母SOGO正對面大樓的B1，於2021年11月中旬甫開幕，整體店面寬敞，裝潢氛圍有濃濃的日式風格，讓人有置身日本的錯覺，還有隱密式的榻榻米包廂，不喜歡被打擾的人也可以提早訂位以擁有自己聚會的私密空間。

但除了用餐環境，一間餐酒館的決勝關鍵絕對就是在料理上！主打和食料理的YOSHI，將最道地的口味從日本搬來台灣，而且同樣富有職人精神的師傅，對於食材方面相當講究，從用料的挑選到調味、擺盤，沒有一道工序是馬虎的，對比菜單上親民的價格，CP值真的是高到破表！

來到餐酒館，首先當然先附上幾款必點下酒菜，像是鹹香又彈牙的「魷魚一夜干」、酥脆又有迷人松露味的「松露薯條」，還有吃過幾乎都零負評的滑嫩軟綿「玉子燒」。而最特別的莫過於「生蠔佐月山氣泡清酒」，月山氣泡清酒使用從地岩湧出的珍貴超軟水，釀造出來的酒甘甜美味且柔軟纖細，瓶內二次發酵而形成的碳酸氣泡口感細緻，與生蠔絕美的滑嫩鮮甜，完美搭配出令人沉醉的絕佳滋味。

除了下酒菜，怎能不提到琳瑯滿目的酒單呢？店內有數十種酒類與軟性飲料，無論是啤酒、紅酒與白酒、日本酒、果實酒等等，皆有多款品項可以挑選，其中更有兩款酒是只有在這裡喝得到！「MORRIS CHIE」是九州七星列車指定的奢華品牌，甘醇馥郁、花香十足的芋燒酎超適合女性小酌，另外還有日本酒入門款「艷姬－十九代五左衛門」，華麗高貴的獨特果香甜味，是無論男女都一喝就會愛上的日本清酒！

而如果你的胃還有不少空間，近期「Yoshi Bistronomy 創作和食」推出全新改版菜單，在冷颼颼的天氣，首推超暖胃的「咖啡雞茶」，以別具特色的咖啡為基底，選用肉質更緊實的台灣土雞搭配多種蕈菇與蔬菜熬煮，打破你既定印象的果香清甜與咖啡香，絕對要來嚐嚐！另外「野菜竹籠鍋」，採用台灣當地梅花豬與豐富的新鮮蔬菜，並運用傳統的蒸籠來蒸出食材最樸實的原味，搭配特調胡麻醬帶出多層次的風味。另外，如果喜愛吃主食的也千萬不要錯過「赤富士飯糰」，光是如富士山的造型就要先餵飽相機！外層如鍋巴的香脆口感，與內層吸滿醬汁的飯粒結合成外脆內軟的口感，並搭配特別提供的三種配料，只要一粒飯糰就能享受到三種不同口味。

在辛苦工作一整天的下班時間，或者想與親朋好友舒適聚餐，不妨走進「Yoshi Bistronomy 創作和食」滿足味蕾與身心，用最平易近人的價格，享受最奢侈的用餐體驗。

Yoshi Bistronomy餐廳資訊

地址：台北市士林區中山北路六段88號B1-1

電話：02-2832-9800

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