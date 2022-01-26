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指揮官陳時中表示，12例全部是港區內，工作或聚會場合的相關人員，不過其中1例家住台南，因與高雄港區的確診者（18533）共餐，因此案歸高雄港群聚案，並持續進行疫調追蹤。
新增一位案18555，目前「感染源不明」尚在疫調中。另外，陳時中指出，關於桃園自貿園區群聚案，昨日於加值園區內、有兩家較嚴重的公司目前停工，其又匡列相關人員共2789人，進行採檢後新增5例確診，都是本國籍。此外，在居家隔離或集中檢疫所，出現第一次採檢陰性，第二採檢時為陽性，共計9例，因此亞旭今驗出14名個案，其中7位本國籍、7位外籍。
陳時中指出，「目前除了亞旭之外，其他公司若要陸續復工，整體大樓必須做好分流、不可共餐，以及自主健康管理監測，其餘公司開工，也要定期做快篩，而亞旭也將持續停工，需要再陸續進行採檢。」還有值得注意的是，有關昨日新增的龍潭退休人員，匡列採檢後，親姊姊與個案在餐廳用餐確診，在同餐廳也另揪出3例確診，其中1例為太陽能公司設計人員，他的媽媽也確診，在媽媽的足跡調查中也曾到桃園大湳市場。
陳時中表示，另外有一位案18348為單獨案件，今日新增2個案例，曾於同一餐廳、同一時段用餐，屬於來源不明的群聚。另外，案18530來源也不清楚，但叔叔、堂弟妹都確診，以及同幼兒園同學也驗出3位確診。
北部又現一名幼兒園師確診
而北部相關確診者中，由宜蘭礁溪的職場群聚延伸，其中案18495、18521在台北有16人聚會，造成2人染疫，確診房仲的蘆洲友人因一起吃火鍋也被傳染，陳時中接著補充，其他用餐的客人，也出現1位染疫，其職業是幼兒園老師，因此正展開相關匡列採檢中。亞東醫院一位病人與陪病家屬也確診，但由於目前沒有找到關聯性，因此視為單獨案件，由於兒子n抗體為弱陽性、母親為陰性，因此初步研判是由兒子傳染給母親造成。
資料來源：健康醫療網 本土+46、境外+46 桃園一夕再爆29例
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