Bentley首款純電車型將在2025年推出，目前正對廠房進行大規模更新

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Bentley去年展開「Beyond 100」的品牌戰略，除了針對營運及產品轉型讓品牌能持續擴展對市場的影響力，更重要的是在2026年前將產品逐漸從現行的純內燃機架構轉變為混合動力或是純電車型式，市場上也紛紛猜測該品牌首款混合動力或電動車的推出時辰，就在昨日Bentley對外宣布預計在2025年推出首款零排放車型，並在10年內陸續投入25億英鎊對工廠設備進行更新以加速電氣化的腳步。
Bentley執行長Adrian Hallmark說到："「Beyond 100」品牌戰略是有史以來最大膽的計畫，不僅要在本世紀達成研發、開發、生產完全碳中和的目標，並規劃在8年內將品牌轉型為純電動車生產商。"
2022年為品牌重要的轉型年，Bentley預計將推出搭載混合動力的Flying Spur PHEV及Bentayga PHEV，2025年時生產工廠會全面轉型為純電動車組裝產線，屆時位處英國的Crewe工廠將成為領先全球的數位化、低環境衝擊與高價值的先進廠房，雖然未知Bentley首款純電車會以豪華房車為先鋒，或是以熱門的休旅車型作為新世代的開端，但已知品牌目前已朝電能化的腳步邁進，也期待未來幾年能看到更為節能環保的產品推出。